Eloy Olaya reacciona en Radioestadio a la victoria de España: "Estoy feliz y orgulloso"

El exfutbolista español Eloy Olaya, que hoy ha cumplido 62 años, atiende a los micrófonos de Onda Cero tras el partido de cuartos de final entre España y Bélgica, del que sale ganadora nuestra selección gracias a los goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino (2-1).

"Estoy muy feliz y orgulloso. Creo que la mejor palabra es orgulloso por el espíritu competitivo, por lo futbolístico...", asegura. "Si fue injusto aquella vez hace 40 años, hoy hubiese sido todavía más injusto que España no estuviese en las semifinales por el partido que ha hecho frente a Bélgica".

Si fue injusto aquella vez hace 40 años, hoy hubiese sido todavía más injusto

Preguntado por el nivel de la selección actual, Olaya reconoce que "la selección hizo un grandísimo esfuerzo, sobre todo anímico, después del mazazo del primer remate de Bélgica, pero físicamente y futbolísticamente son superiores". Aun así, admite que ha costado "marcar el gol para decantar la eliminatoria de estas semifinales".

Merino rescata a España

Un gol que marcó nuevamente Mikel Merino, al igual que ocurrió en el anterior encuentro contra Portugal. El jugador de la selección ha calificado de "surrealista" volver a marcar casi en el último minuto. "Es una locura; como la primera vez estaban en España (su hijo), quería que lo vivieran en persona. Espectacular poder vivir estos días, es un orgullo y deseando que llegue ya el próximo partido", dijo en zona mixta, poco después de marcar otro gol decisivo.

El centrocampista del Arsenal saltó al césped del SoFi Stadium de Los Ángeles en el minuto 86 y en el 88 marcó el 2-1. "Sí, igual que la anterior vez lo pensaba, hoy también. No solo porque mis compañeros me lo decían desde el calentamiento, sino porque ya lo dije, que no hay casualidades".

Preguntado por la semifinal contra Francia, reconoce que será "un partido de élite, máximo, va a ser muy igualado, de una rivalidad increíble". Aun así, admite que a nivel personal está disfrutando de todo esto incluso más "con estas alegrías", aunque reconoce que es "un camino diferente, menos vistoso (...) No creo que en la Eurocopa fuéramos tan buenos, pero es un equipo muy serio, que merecía algo más, nos quedamos con la victoria".