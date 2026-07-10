Las notas de España ante Bélgica: Merino llega a tiempo y manda a la selección a semifinales

España se jugaba todo ante la selección belga en los cuartos de final. Sin posibilidad de error, los de Luis de la Fuente llegaban como favoritos al duelo, por lo que la presión era máxima. Y los chicos de Luis de la Fuente cumplieron.

Los goles de Fabián y Merino dieron la victoria a España en un partido que estuvo muy competido durante gran parte de los 90 minutos, a pesar de la superioridad de la selección. Sin embargo, la actuación del combinado de Luis de la Fuente no fue la mejor en lo que va de competición.

Encajó el primer gol en todo el Mundial y se mostró débil a nivel ofensivo. España no convenció en ataque por falta de chispa y determinación, y le llevó a sufrir hasta los últimos minutos de partido, donde apareció Merino de nuevo para salvar los muebles, evitar la prórroga y llevar a la selección española a las semifinales.

Rodri y Olmo, los mejores del partido

Sin duda, uno de los futbolistas más destacados fue Rodri. El mediocentro del Manchester City volvió a estar a un nivel sublime, sosteniendo al equipo, dándole equilibrio y apagando los fuegos cuando se le necesitaba. Una nueva gran actuación que le consolida como la figura más importante de España en esta fase de eliminatorias.

Por su parte, otro de los nombres propios del partido fue Dani Olmo. Volvió a demostrar por qué es un jugador indiscutible en el esquema de Luis de la Fuente. Fino en las acciones individuales, indetectable entre líneas e inmenso en las conducciones por el centro del campo, Olmo volvió a dejar una actuación para enmarcar.

Faltó chispa en jugadores como Lamine o Baena

La cara amarga del partido lo dejaron futbolistas como Lamine o Baena. El extremo del F.C. Barcelona tuvo varias jugadas de nivel en la primera parte, pero acabó diluyéndose con el paso de los minutos. Su imprecisión y su mala toma de decisiones condenaron a Lamine, que dejó una mala segunda parte. La buena noticia es que España aún no ha necesitado de su mejor nivel para seguir vivo en el Mundial.

Una historia que se repite con Baena. El hoy extremo izquierdo no apareció en ningún momento en el ataque de España. Es por ello que Luis de la Fuente optó por su cambio en el minuto 55 de partido. Por ello, su nota en el día de hoy no llega al aprobado.

Oyarzabal y Pedri pasan desapercibidos

El delantero de España completó un partido muy bajo de nivel. Sin prácticamente ocasiones, Oyarzabal pasó desapercibido por el campo. No conectó con el juego del equipo y no tuvo ocasiones para ampliar el marcador.

Algo que también le ocurrió a Pedri. De la Fuente optó por darle descanso tras su último partido, y el mediocentro del Barça entró en la segunda parte. Con su calidad, Pedri no logró activar al equipo como se espera.

Luis de la Fuente reacciona a tiempo

Por último, la valoración del seleccionador español. Con el empate en el marcador, Luis de la Fuente supo reaccionar a tiempo y mover el banquillo con rapidez en busca de la victoria. Cambió a Baena y a Fabián nada más comenzar la segunda parte, y los cambios le volvieron a salir bien.

Y volvió a acertar con Merino. El mediocentro del Arsenal fue clave en la victoria de España, saliendo de revulsivo en la segunda mitad. Pese a contar con pocos minutos, Merino está siendo muy útil para el seleccionador. Bien por el Riojano, que está demostrando saber actuar ante situaciones complejas.

Las notas de España ante Bélgica

- Unai Simón: 6

- Pedro Porro: 7

- Cubarsí: 7

- Cucurella: 7

- Rodri: 9

- Olmo: 9

- Fabián: 6

- Baena: 3

- Lamine Yamal: 4

- Oyarzabal: 4

- Luis de la Fuente: 7