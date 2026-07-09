Crece la polémica con la final del Mundial: ocho artistas actuarán en el descanso en un espectáculo sin precedentes

El Mundial de 2026 ha acumulado multitud de polémicas. Una de las que más ha dado que hablar tiene que ver con las criticadas pausas de hidratación. Durante todo el torneo, los equipos han realizado un pequeño parón para poder refrescarse y recibir las instrucciones de sus entrenadores.

Sin embargo, lo más llamativo es que en muchos partidos no se han alcanzado temperaturas suficientes como para activar el protocolo, por lo que las pausas de hidratación se han convertido en pausas publicitarias propias de los deportes de Estados Unidos.

Pero aquí no queda todo. Y es que otra polémica que se ha desatado recientemente es el descanso de la final. La FIFA ha programado un espectáculo con diversos artistas cantando en el entretiempo, por lo que la duración de la pausa entre la primera parte y la segunda se irá a los 30 minutos.

El descanso de la final levanta las críticas

La final del Mundial 2026 será inédita. Por primera vez, el fútbol se parecerá más al fútbol americano debido al espectáculo que hay previsto al descanso. Un total de ocho artistas actuarán en un entretiempo que está previsto que dure hasta 30 minutos debido a la necesidad de montaje y desmontaje del escenario, aunque el espectáculo durará 11 minutos.

Por ello, las redes se han incendiado denunciando que se está perdiendo la esencia del fútbol.

Estos son los artistas invitados a la final

Ocho cantantes actuarán una vez finalice la primera mitad de la final. Según ha confirmado la FIFA, Justin Bieber, Shakira, Madonna, Coldplay, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel y PS22 Chorus serán los ocho artistas invitados que protagonizarán el espectáculo programado.

Gianni Infantino, presidente de FIFA, se ha mostrado feliz de contar con nombres de gran calado. "Cuando se trata de lo que el mundo necesita, no hay nada más importante que la educación. Estamos orgullosos de contar con Justin Bieber, que se une a Madonna, Shakira y BTS como cabeza de cartel del espectáculo del descanso de la final del Mundial, en apoyo del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA y de nuestra misión de ampliar el acceso a una educación de calidad y a oportunidades relacionadas con el fútbol para niños y niñas de todo el mundo", ha explicado.

La BBC no transmitirá el show

Ante la propuesta de la FIFA de alargar el descanso 30 minutos para el show, la BBC se plantea no transmitir el espectáculo del descanso de la final del Mundial. Se espera que la cadena mantenga su formato habitual, con comentaristas analizando la primera mitad.

Una decisión que ha generado debate entre los aficionados ya que será la primera en incorporar un espectáculo de medio tiempo inspirado en el formato del Super Bowl.