¿Convence la primera fase de la selección española?: las dudas antes del partido ante Austria

La primera fase de España en el Mundial ha dejado mucho que desear. A pesar de que la selección ha conseguido el objetivo y ha terminado primera de grupo, las sensaciones no han sido buenas y el equipo de De la Fuente tan solo ha convencido durante unos minutos ante Arabia Saudí.

El estado físico de algunos futbolistas importantes como Lamine Yamal o Nico Williams genera muchas dudas, al igual que tampoco han convencido las actuaciones de otros como Pedri o Rodri, aunque el seleccionador mantiene su confianza en ellos y no parece que vaya a sacarlos del once titular.

Pero es precisamente esa insistencia de De la Fuente lo que no convence a muchos teniendo en cuenta que el Mundial es un torneo tan corto.

Existen dudas en algunas posiciones como el lateral derecho, donde ha jugado dos partidos Marcos Llorente y uno Pedro Porro, convenciendo más la actuación de el del Tottenham.

De la misma manera, Zubimendi espera su oportunidad ante la versión que estamos viendo de Rodri y de un Pedri que no termine de mostrar el nivel que sí hemos visto en el Barça. Dani Olmo es otro de los que podría entrar en el centro del campo después de que los minutos de Merino ante Uruguay tampoco convencieran, sin olvidar a otros como Fabián o Gavi.

Lamine Yamal y Oyarzabal, cuyas actuaciones tampoco han convencido, parecen fijos en la banda derecha y la delantera, y parece ser Baena el que ocupará la banda izquierda ante las ausencias de los lesionados Yeremy Pino y Nico Williams mientras se espera que Víctor Muñoz pueda tener algunos minutos ante Austria.

Lo único que parece convencer es la portería, donde Unai Simón ha cerrado el debate, y el centro de la defensa, donde Cubarsí y Laporte se han afianzado como pareja titular.