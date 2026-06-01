Baño de masas de la selección española en su primer entrenamiento

Desde las 7:15 hora hubo aficionados esperando en la puerta para poder entrar a una sesión que arrancó a las 11:00 bajo un intenso calor. La ilusión superó incluso las expectativas de la propia Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que tuvo que habilitar más zonas para los aficionados, además de la grada principal. Incluso así se quedaron aficionados sin poder entrar en una afluencia que superó los 2.000 para presenciar en directo el primer entrenamiento de los futbolistas de Luis de la Fuente. Los tres futbolistas de la convocatoria que están en pleno proceso de recuperación de sendas lesiones musculares -Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz- saltaron al césped junto a sus compañeros para realizar el calentamiento inicial y dirigirse al gimnasio, sin formar parte del grueso de la sesión.

Los tres, con Lamine Yamal siendo el más aclamado junto a Pedri entre todos los internacionales, se pararon a firmar autógrafos y fotografiarse con algunos aficionados en las gradas. Una sesión suave, de toma de contacto, para continuar una concentración que arrancó el sábado y que contó este domingo con la novedad de Pedro Porro, quien se incorporó junto al resto de sus compañeros tras ausentarse el sábado por motivos personales. Así, a Luis de la Fuente solo le faltan de su convocatoria de 26 los que disputaron la final de la Liga de Campeones -David Raya, Martín Zubimendi y Mikel Merino con el Arsenal y Fabían Ruiz con el París Saint-Germain- el sábado, con victoria en los penaltis para el PSG.

De ellos, está previsto que Mikel Merino se ponga a las órdenes de Luis de la Fuente el 2 de junio, mientras que el resto de jugadores que disputan la final de la ‘Champions’ lo harán un día después. Además, Yeremy Pino, quien ganó la Liga Conferencia el miércoles ante el Rayo Vallecano, llegará a Las Rozas el lunes 1 de junio.