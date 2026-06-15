El análisis de un preocupado Misterchip: "Me ha gustado casi menos lo que he escuchado después del partido"

La Selección Española no ha empezado con buen pie el Mundial 2026, ya que no ha conseguido pasar del empate ante Cabo Verde. Un partido gris de los de Luis de la Fuente, sin apenas ocasiones claras, fluidez de juego ni rapidez. Si bien, Misterchip ha criticado en Radioestadio el post-partido. "Me ha gustado casi menos lo que he escuchado después, que lo que he visto en el campo".

A su juicio, solo Unai Simón ha hecho un análisis "certero y crítico" de lo que ha ocurrido en el partido, a diferencia del seleccionador y de Mikel Oyarzabal. "No me ha gustado nada, porque nos han intentado vender el tópico de 'nos ha faltado el último pase', 'hemos generado muchas ocasiones' 'cuando se te encierran atrás es muy difícil' y hoy no ha sido ese partido", ha expresado.

Misterchip lo ha comparado con el Barça - Real Sociedad de Liga, partido en el que el equipo culé dio cinco veces al palo y acabó ganando el equipo txuri-urdin. Si bien, España ha generado "muy poco peligro" y no ha tenido "ni un solo argumento" ante una selección que estaba muy ordenada. "España ha podido perder el partido", ha señalado de manera rotunda.

El partido contra Irak ya hizo saltar las alarmas

De hecho, ha lamentado que Luis de la Fuente haya tenido que recurrir a Lamine Yamal y Nico Williams, que "seguro no quería usarlos hoy", porque no llegaban en las mejores condiciones. "Es un comienzo muy malo", ha sentenciado, al tiempo que ha recordado otros partidos en los que España ha jugado sin su once titular y, aun así, esos jugadores "seguían respondiendo".

Según Misterchip, las "alarmas" saltaron ya hace unos días en el partido contra Irak, porque la Roja jugó con un equipo sin siete titulares y no hubo "fluidez ni ese juego tan alegre", por lo que el resultado de hoy, en cierta manera, era esperable. El problema es que con el empate, "España ha perdido el factor intimidación, los equipos han visto a una España débil y quebrable", ha avisado.

A España solo le vale ganar

Mirando hacia el futuro, a España le sirve conseguir siete puntos para ser primera de grupo, pero para ello debe superar a Uruguay en el último partido, el encuentro más difícil de toda la fase de grupos, aparentemente. "Ganar a Uruguay teniendo que ganar y sin valer el empate es muy difícil", ha advertido.

El analista deportivo confía en que de aquí al próximo partido contra Arabia Saudí, el 22 de junio a las 18:00 horas, habrá "más autocrítica y cambios". Y para levantar un poco el ánimo y la esperanza ha puesto el ejemplo de dos selecciones que empezaron con empate a cero y acabaron siendo campeonas del mundo: Inglaterra 1966 e Italia 1982.