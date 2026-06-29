Alineación de Brasil hoy contra Japón: Ancelotti saca su once de gala

Brasil y Japón quieren seguir haciendo historia en la Copa del Mundo 2026. El combinado dirigido por Carlo Ancelotti llega al partido tras completar una gran fase de grupos, demostrando su alta capacidad ofensiva a pesar de enfrentarse a rivales de menor nivel. Con un Vinicius Jr inspirado, los cariocas acabaron en primera posición del grupo C con una diferencia de goles superior a la de Marruecos, la única selección que opositó a la plaza.

Por su parte, los japoneses sorprendieron en la primera jornada logrando empatar a Países Bajos, la gran selección del grupo F. A partir de ahí, su victoria ante Túnez y su empate ante Suecia le otorgó la segunda plaza.

Será un choque con dos estilos muy diferentes y donde las dos selecciones deberán exigirse al máximo para conseguir una plaza en los octavos. No obstante, la gran favorita para clasificar es Brasil, por lo que todas las miradas están puestas en ella. De ahí que Carlo Ancelotti salga con su once de gala para el partido.

Alineación de Brasil hoy contra Japón

Con todo en juego, el técnico italiano no quiere riesgos y apuesta por su once más competitivo, sin cambios respecto a su último partido. Salen de inicio Alisson, Danilo, Marquinhos, Magalhaes, Santos, Guimaraes, Casemiro, Paquetá, Rayan, Cunha y Vinicius Jr.

Raphinha, la gran ausencia

Sin duda, las malas noticias han inundado a la selección brasileña. Raphinha tuvo que retirarse por lesión en el partido ante Haití, y los peores presagios se confirmaron. El carioca sufrió una rotura de grado 1 del bíceps femoral de la pierna derecha, lo que le va a mantener fuera de los terrenos de juego, como mínimo, dos partidos. El primero fue el de Escocia, el último encuentro de la fase de grupos, y el segundo será este contra Japón.

A partir de ahí, si la lesión evoluciona favorablemente, el extremo brasileño podría regresar en unos hipotéticos octavos de final.