Alineación de Argentina hoy contra Inglaterra: Scaloni mantiene a Julián e introduce una novedad en el once

Último paso para Inglaterra y Argentina antes de alcanzar la final. Las dos selecciones se miden en semifinales por un billete a Nueva York, donde ya espera la selección española tras vencer ayer a Francia de manera contundente. Será el turno de Leo Messi y Harry Kane de decidir cuál de los dos países se verá las caras con España.

Tras sufrir más de la cuenta ante Egipto, los argentinos llegan a la cita con la esperanza y el convencimiento de que la segunda final consecutiva es posible. La vigente campeona no está completando un gran Mundial, pero cuenta con la gran baza de Leo Messi. El argentino quiere llevar a su selección a nueva final y, por qué no, soñar con un segundo Mundial en sus vitrinas.

Pero para ello tendrá que superar a una combativa Inglaterra, que ya ha demostrado no darse por vencida. Tampoco está siendo el mejor Mundial de los británicos, pero un estelar Harry Kane y un determinante Jude Bellingham han llevado a su equipo hasta la penúltima ronda del torneo.

Alineación de Argentina contra Inglaterra

En busca de otra histórica final, Lionel Scaloni sale con una novedad al encuentro clave ante Inglaterra. Saldrán de inicio Dibu Martínez, Nahuel Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico, Paredes, Giuliano, Enzo Fernández, Mac Allister, Julián Álvarez y Leo Messi.

Julián Álvarez repite en el once

Tras comenzar como suplente la Copa del Mundo, parece que Julián Álvarez se ha hecho con un puesto en el once de Argentina. Lionel Scaloni vuelve a contar con él de inicio para el partido ante Inglaterra, sentando así a Lautaro Martínez, que partía como preferencia del técnico al inicio de campeonato.

Su gol ante Suiza en la prórroga parece haberle dado una nueva oportunidad para establecerse en el equipo titular de cara a los últimos partidos del Mundial. Con el billete a la final en juego, 'La Araña' tendrá un papel crucial en la delantera de la albiceleste.

Messi guía el camino de Argentina

Leo Messi será, en un partido más, la figura clave de su selección. El astro argentino está completando un Mundial sublime, siendo totalmente decisivo para su selección. Son ocho goles en seis partidos, unas cifras goleadoras a la altura de los mejores jugadores del mundo.

Por ello, en su última aportación mundialista, Messi quiere guiar a su selección a la segunda final consecutiva.