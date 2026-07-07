Alineación de Argentina hoy contra Egipto: esta es la apuesta de Scaloni en busca de los cuartos de final

Argentina quiere revalidar el título de campeona del mundo. Tras una fase de grupos sólida del combinado de Lionel Scaloni, los sudamericanos sufrieron para clasificar a los octavos de final. Una combativa Cabo Verde le puso las cosas muy difíciles a Argentina, que acabó superando al equipo africano en la prórroga.

Ahora, el duelo será contra selección que apunta a ser correosa. Egipto se medirá a la vigente campeona con poco que perder y mucho que ganar. Con Mohammed Salah como principal referencia, el conjunto egipcio sueña con lograr la gesta de alcanzar los cuartos de final.

Tendrá que hacerlo contra un Leo Messi intratable en esta Copa del Mundo. Son siete goles del astro argentino en lo que va de Mundial, demostrando por qué es uno de los mejores jugadores del planeta. A sus 39 años, Messi quiere seguir liderando a su selección hasta la final.

Alineación de Argentina contra Egipto

Logrado el pase a octavos, Scaloni ha decidido realizar dos cambios en el once para medirse a Egipto. Saldrán de inicio Dibu Martínez, Nahuel Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico, Enzo Fernández, Paredes, Mac Allister, De Paul, Julián Álvarez y Leo Messi.

Oportunidad para Julián Álvarez

No está siendo el mejor de los inicios para Julián Álvarez en este Mundial de 2026. El delantero del Atlético de Madrid no es titular en el esquema de Scaloni y está contando con pocos minutos. Sin embargo, el técnico argentino apuesta por 'La araña' en el once titular ante Egipto, por lo que Julián tendrá la oportunidad de reivindicar su puesto.

Con un Lautaro Martínez que parte como favorito, el encuentro de hoy será el momento perfecto para que Julián Álvarez se reivindique en su selección.

Messi sigue siendo el rey

Si alguien dudaba de Messi, el argentino está callando bocas. Siete tantos en cuatro partidos certifican que Leo sigue siendo una realidad y que sigue siendo la gran esperanza de Argentina de llegar a una nueva final de la Copa del Mundo. Superado el récord de más goles en Mundiales, Messi quiere seguir ampliando su cifra goleadora en busca de su segundo Mundial consecutivo.

Sería el broche de oro en una carrera llena de éxitos. No obstante, la siguiente piedra en el camino será Egipto, que llega a estos octavos de final con la ilusión intacta.