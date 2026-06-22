Alineación de Argentina hoy contra Austria: los de Scaloni buscan el primer puesto en la fase de grupos

Argentina quiere certificar la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial. Tras la contundente victoria en la jornada uno ante Argelia (3-0), el combinado liderado por Leo Messi quiere seguir haciendo historia para su país pensando en el que sería el segundo campeonato del mundo consecutivo.

Para ello tendrá que vencer a Austria en el partido más complejo del grupo. Los austríacos también hicieron los deberes en la primera jornada ante Jordania, demostrando ser una selección a tener en cuenta. Por ello, los de Scaloni deberán sacar su mejor versión para lograr los tres puntos.

Es por ello que el técnico argentino sale con todo para la cita. El encuentro comenzará a las 19:00 horas en el AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos.

Esta es la alineación de Argentina

Dada la importancia del encuentro, Lionel Scaloni sale con el siguiente once: Emiliano Martínez, Nahuel, Romero, Leandro Martínez, Medina, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Almada, Lautaro y Messi.

Un once sin cambios

Scaloni apuesta por el mismo once respecto al partido contra Argelia, con Lautaro y Messi como referencias en ataque. Vuelve a quedarse Julián Álvarez en el banquillo, que parece que sigue estando por detrás del futbolista del Inter de Milán. Como principales sustitutos estarán Julián, Nico Paz y Nico González, que ya entraron en el primer encuentro.

Leo Messi quiere volver a brillar

El astro argentino partirá de inicio en el partido más importante para Argentina. Y es que su rival en dieciseisavos dependerá de su posición en el grupo J. Tras una actuación estelar ante Argelia con tres tantos, Messi quiere sellar el pase de su selección a la siguiente ronda.

A sus 38 años, el argentino sigue liderando a su selección, siendo un jugador completamente diferencial. Organiza, dirige, asiste y marca, lo que le convierte en una pieza indispensable para el esquema de Scaloni.