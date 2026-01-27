LIGA DE CAMPEONES

Mourinho: "Quiero mucho al Madrid y a Álvaro"

Jose Mourinho ha señalado a Álvaro Arbeloa como uno de sus "niños", pero no puede opinar sobre su capacidad para entrenar al Real Madrid. Sobre la destitución de Xabi Alonso, otro de sus favoritos, ha dicho que nada le sorprende en el mundo del fútbol

Madrid |

Jose Mourinho, entrenador del Benfica
Jose Mourinho, entrenador del Benfica

Quiero mucho al Madrid y a Álvaro (Arbeloa)", dijo este martes el técnico del Benfica y extrenador del equipo merengue, José Mourinho, en la rueda de prensa previa al partido del miércoles de la Liga de Campeones frente al club blanco.

Mourinho y Arbeloa

En su comparecencia, Mourinho aseguró también que al Benfica sólo le vale ganar, por lo que "o matas o mueres de pie".

Sobre el actual entrenador del conjunto español, Álvaro Arbeloa, Mourinho recordó que durante su etapa blanca fue uno de sus "niños" y lo definió como uno "de los mejores hombres que ha jugado en el Real Madrid".

"Espero que todo le vaya muy bien y que tenga una carrera fantástica como entrenador", afirmó el portugués, para quien Arbeloa "puede entrenar a cualquier equipo del mundo".

En relación al partido de mañana, 'Mou' reconoció el talento de los futbolistas del Madrid: "Tiene jugadores top, de un nivel tan alto que si no metemos, el Madrid castiga, están a la espera de tu error y te castigan", avisó.

Al Benfica sólo le vale la victoria y esperar el resultado de sus rivales directos para seguir en el máximo torneo continental de clubes en Europa, por lo que el entrenador encarnado insistió en que hay que "intentar todo para ganar, sabiendo quien está al otro lado"

Ante las preguntas en rueda de prensa de los periodistas españoles y portugueses, 'Mou' también habló de la salida de Xabi Alonso, al que definió, al igual que Arbeloa, como otro de sus "chicos" y auguró que "su carrera tomará otro rumbo, porque ha demostrado el nivel de entrenador al que puede llegar.

