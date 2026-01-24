"¡Manda el elegido!": Alberto Pereiro reacciona al doblete de Mbappé, que ha dado la victoria al Real Madrid (0-2)

El Real Madrid se ha llevado los tres puntos en esta vigesimoprimera jornada de LaLiga EA Sports en el partido disputado en el estadio de La Cerámica ante el Villarreal. La cita entre dos de los mejores equipos de la competición empezó con una apuesta firme del equipo de Álvaro Arbeloa, aunque la primera parte del partido no pudo hacer mucho para salir del 0-0.

A pocos minutos de comenzar el partido, el colegiado sacaba la tarjeta amarilla para Juan Foyth, que posteriormente tuvo que abandonar el campo de juego debido a una lesión. En una primera parte que no tuvo mucho juego, los locales tuvieron un intento de gol en el minuto 11 gracias a Alberto Moleiro, pero finalmente la acción no dio resultado. A pesar de la insistencia del Villarreal para romper la barrera del 0-0, ambos equipos llegaron al descanso sin ningún gol en el marcador.

Ya a la vuelta, los de Arbeloa llegaron pisando fuerte. A instantes de iniciar la segunda parte, un gol de Mbappé ponía el marcador a favor del Real Madrid en el 47 de partido. Así lo narró Alberto Pereiro en Radioestadio: "¡Gol de Kylian! ¡Cambia la Galaxia Matrix, manda el elegido, manda Mbappé! Una jugada que empieza él con un pase a Vini. La pone a primer palo y viene el elegido (...) La izquierda y para adentro. ¡Marca el elegido!".

Tras esta oportunidad, el francés pudo marcar el segundo en el 54, pero el disparo, asistido por Arda Güler, fue desviado hacia fuera. También lo intentó el Villarreal con un Gerard Moreno que ya suma cinco goles en esta temporada. Pero no fue suficiente para un Villarreal que necesitó ser más contundente en sus ataques para darle la vuelta al marcador. "Está totalmente fuera del partido", decía Pereiro en el 80.

La presencia del Real Madrid en el campo dejó a un Villarreal que no supo cómo remontar el partido. Menos oportunidad tuvo aún después del segundo de Mbappé en el 90 + 4 de penalti. "¡El Madrid se acuesta en lo más alto de la clasificación!", dijo Pereiro al terminar el partido.