El mensaje de Davinchi tras la muerte de su padre en el accidente de Adamuz

David Cordón Mesa (Madrid, 1975), de 50 años, fue jugador del Atlético de Madrid, Sevilla y Recreativo de Huelva, entre otros clubes, además de exinternacional con la selección española de fútbol playa. Se desplazó este pasado fin de semana a Madrid para presenciar con su hijo el encuentro del Getafe ante el Valencia. Davinchi, lesionado desde el primer tramo de la temporada, no pudo jugar el encuentro. El domingo, el padre tomó un tren Alvia de regreso a Huelva, el que resultó accidentado a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz tras chocar con el tren Iryo que iba por la vía contraria desde Málaga hasta Puerta de Atocha, después del descarrilamiento de este último. La familia ha vivido desde entonces con la esperanza de que Cordón estuviera entre los supervivientes, pero finalmente se ha confirmado su fallecimiento. Viajaba en el vagón número 2 del tren y las autoridades han identificado su cuerpo cotejándolo con las muestras de ADN que varios de sus familiares habían aportado.

El jugador del Getafe ha emitido un emotivo mensaje en sus redes sociales tras conocer la trágica noticia: "Sé que el Señor de las Penas y la Virgen del Amor te tienen a su lado y juntos me guiaréis durante toda mi vida. Me llenarás de fuerza en momentos de dificultad y siempre recordaré aquello que tanto nos decías: siempre felices y hacia delante. Todo lo que haga en esta vida siempre será por el lucero más grande que tengo en el cielo. Como me dijeron una vez: 'Cuando el camino se hace duro, solo los duros hacen el camino'. Tú fuiste siempre un luchador y me lo enseñaste desde el primer momento. Ese es el mayor acto de amor que puedo hacer por ti, demostrar que puedo con todo y que nunca me rendiré. Te amo, papá".