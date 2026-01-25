"¡Se dispara el campeón!": Así sonó en Radioestadio la victoria del Barça (3-0)

Después de una espesa primera mitad, en la que el Oviedo, con su intensidad, maniató a los azulgranas, los de Hansi Flick reaccionaron a lo grande en la segunda, en la que marcaron tres goles para recuperar el liderato liguero (3-0). "¡Recuperan el liderato! ¡Abre brecha el Barça!", decía Alfredo Martínez en Radioestadio cuando la victoria del FC Barcelona era inminente.

Dos errores defensivos del Oviedo en cinco minutos encarrilaron la victoria local. El 1-0 llegó tras una presión de Lamine y un remate cruzado de Olmo en el minuto 52 de partido, mientras que el 2-0 llegó tras un error de David Costas que supo aprovechar Raphinha con una 'delicatessen' de vaselina en el 57 de la segunda parte.

Lamine Yamal, con un espectacular remate, cerró el partido (3-0) en el minuto 73. Así sonó en Radioestadio el gol de la victoria: "¡Qué espectáculo de jugador, qué talento innato, qué gol! (...) ¡Golazo de la perla! ¡Se dispara el campeón!".

Flick acabó reservando a sus mejores jugadores con vistas al encuentro del próximo miércoles ante el Copenhague, en el que el Barça se juega la posibilidad de acabar entre los primeros ocho clasificados en la primera fase de la Champions.