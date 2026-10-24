Mourinho contesta a Fermín: "A nosotros nos cansan otras cosas que continúan pasando"

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha respondido a las declaraciones del centrocampista del F.C. Barcelona, Fermín López, que en declaraciones a la televisión pública antes del Clásico, aseguró que ya "cansa" el discurso del Real Madrid y Mourinho contra los árbitros.

El andaluz se refirió al discurso madridista refiriéndose a Negreira: "Ya cansa un poco porque en el campo nosotros estamos demostrando el nivel que tenemos [...]. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino y, si ellos quieren entrar en ese discurso, es que les va bien".

En rueda de prensa, el entrenador del Real Madrid ha respondido que a ellos les "cansan otras cosas que continúan pasando": El Madrid con Mourinho gana títulos. A nosotros nos cansan otras cosas que continúan pasando. A mí nunca me molesta el nombre del árbitro. Parto del principio de que el árbitro es bueno. Lo que me molesta es cuando se rompen las reglas, que lo más importante es la dimensión mundial de un clásico que es único. Puede que sea un gran partido y que ganemos nosotros".

El preparador madridista explicó que el estado de forma actual no afecta para afrontar un Clásico. "Estamos en una buena dinámica, ganamos partidos, jugamos bien, metemos goles, pero en un Clásico no creo que lo que hayas hecho antes tenga alguna influencia. Son partidos diferentes. Mi experiencia en todos los Clásicos y derbis que he jugado, lo que ha pasado antes, el momento, no tiene mucho significado", ha manifestado.

"Igual que dije antes, el momento no me dice nada o me dice muy poco en estos partidos. Si en vez de ganar 4-1 al Leipzig, perdemos 4-1 con el Leipzig, el estado de mi alma de cara a este partido no sería diferente. No creo que por haber perdido un partido el Barcelona cambie el estado de su alma y de confianza de cara a este partido", añadió sobre la derrota 'culer' en el Parque de los Príncipes.

Además, ha opinado sobre los elogios al Barça y las críticas al Real Madrid en este primer tramo de temporada. "Creo que la gente que hace una semana pensaba que el Barça nos podía golear piensa lo mismo. No creo que por el partido de París o el partido del Bernabéu esa gente vaya a cambiar su modo de pensar. Que se hable bien del Barcelona es algo que no me afecta, es algo que no tiene nada que ver conmigo. Para ser honesto, hay momentos y partidos en que merecen que se hable muy bien cuando hacen cosas muy buenas", ha expresado.

El análisis de Alberto Pereiro

En Radioestadio, el periodista de Onda Cero, Alberto Pereiro, ha afirmado que las dos últimas semanas que lleva el Real Madrid dan para pensar que "lo que antes era una visita al matadero", ahora ya no, porque preguntas al aficionado madridista y a los jugadores y "hay un click" de que la situación ha cambiado a raíz de Roma o los tres últimos partidos en los que se ha visto al Madrid "muy solvente", sobre todo, con esa "punta de eficacia que al principio de temporada no veíamos".

"Y también a Mourinho tomando decisiones", ha asegurado el periodista. La actualidad del Madrid ahora es "qué pasa con Vinicius", pero todo lo que no sea él "son buenas noticias". De hecho, "si tenemos que analizar el antes y el ahora, el ahora es mucho mejor".

¿De cara al Clásico del domingo? Dos dudas: "Si va a ser o no titular Camavinga, que cada minuto que pasa coge fuerza y, si eso pasa, Valverde es lateral seguro"; y la otra, "¿jugará Huijsen o Rüdiger?".