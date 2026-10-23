Tito Vilanova frenó la salida de Messi del Barça en 2012: "Tenía decidido que se iba"

Leo Messi ha vuelto a ser protagonista en España en las últimas horas tras su llegada a Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias este viernes en una emotiva ceremonia. El argentino se ha dado un baño de masas este jueves y este viernes recibirá uno de los galardones más importantes de nuestro país.

En Radioestadio Noche hemos querido hablar con Jordi Roura, un hombre que ha estado siempre muy cerca de Messi durante su etapa en el FC Barcelona. Estuvo presente en el partido que organizó el club para ojearle cuando apenas era un niño, durante toda su etapa en la cantera e incluso fue su entrenador en el primer equipo junto a Tito Vilanova.

Roura fue segundo entrenador de Tito desde su llegada al banquillo del primer equipo culé y quien asumió las riendas tras el parón que tuvo que hacer Vilanova cuando fue diagnosticado de su enfermedad.

Fue precisamente en el año 2012, tras la salida de Pep Guardiola del club, cuando Messi se planteó dejar también el FC Barcelona, pero Roura desvela que el argentino cambió de opinión tras una reunión con Tito Vilanova.

"Tuvimos una reunión en casa de Tito con él. En la primera hora estuve yo y luego desaparecí, pero al reunión se alargó bastantes horas. Leo tenía decidido que se iba y al final no se fue (…) Fue Tito quien paró un poco esa decisión", explica Roura en Radioestadio Noche.

El propio Roura desvela, también, la buena relación que tenían Messi y Tito Vilanova: "Siempre han tenido una relación muy especial. Tito era una persona muy directa, te decía lo que te tenía que decir, y eso a Leo desde el primer momento le cautivó, le escuchaba muy atentamente (…) Creo que Tito le hizo ver las virtudes futbolísticas que podía tener el Barça en aquel momento y que podían encajar perfectamente con las suyas".

Desde el verano de 2012 y hasta su salida del club en 2021, Messi ganó cinco Ligas, cinco Copas del Rey y una Champions entre otros muchos títulos con el FC Barcelona.