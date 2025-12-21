MisterChip analiza la "sintonía" entre el Barça y Real Madrid que no sucedía desde hace 11 años

El equipo de Radioestadio ha retransmitido, como cada fin de semana, todos los partidos correspondientes a la jornada 17 de LaLiga. Y, como cada fin de semana, ahí ha estado Alexis Martín Tamayo para aportar aquellos datos que nadie más conoce.

En este caso, ha desvelado una curiosa coincidencia entre F.C. Barcelona y Real Madrid que se ha producido en sus partidos de esta jornada y que no se producía desde hace once años.

"Podría parecernos habitual, pero no lo es"

"Podría parecernos habitual, pero no lo es. El Madrid ha lanzado un penalti y han echado a un rival. El Barça ha lanzado un penalti y han echado a un rival", ha explicado.

El periodista ha comentado que esto no sucedía desde hacía justamente 11 años: "La última vez que sucedió fue en la temporada 2014-15. En un Córdoba-Real Madrid echaron a Fede y Bale marcó un penalti; y en un Elche-Barcelona que se jugó el mismo día, expulsaron a Fayçal Fajr y marcó un penalti Messi. Más de una década ha tenido que pasar".