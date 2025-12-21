RADIOESTADIO

MisterChip analiza la "sintonía" entre el Barça y Real Madrid que no sucedía desde hace 11 años

El periodista ha desvelado en Radioestadio un curioso dato en el que han coincidido ambos equipos este fin de semana.

La reflexión de MisterChip, sobre la separación de Alcaraz y Ferrero: "No me parece un asunto menor"

MisterChip analiza las opciones de los equipos españoles de entrar en el top 8 de la Champions

Marta Pérez Miguel

Madrid |

MisterChip analiza la "sintonía" entre el Barça y el Real Madrid que no sucedía desde hace 11 años

El equipo de Radioestadio ha retransmitido, como cada fin de semana, todos los partidos correspondientes a la jornada 17 de LaLiga. Y, como cada fin de semana, ahí ha estado Alexis Martín Tamayo para aportar aquellos datos que nadie más conoce.

En este caso, ha desvelado una curiosa coincidencia entre F.C. Barcelona y Real Madrid que se ha producido en sus partidos de esta jornada y que no se producía desde hace once años.

"Podría parecernos habitual, pero no lo es"

"Podría parecernos habitual, pero no lo es. El Madrid ha lanzado un penalti y han echado a un rival. El Barça ha lanzado un penalti y han echado a un rival", ha explicado.

El periodista ha comentado que esto no sucedía desde hacía justamente 11 años: "La última vez que sucedió fue en la temporada 2014-15. En un Córdoba-Real Madrid echaron a Fede y Bale marcó un penalti; y en un Elche-Barcelona que se jugó el mismo día, expulsaron a Fayçal Fajr y marcó un penalti Messi. Más de una década ha tenido que pasar".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer