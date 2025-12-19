La reflexión de MisterChip, sobre la separación de Alcaraz y Ferrero: "No me parece un asunto menor"

La ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero sigue generando reacciones dentro y fuera del mundo del tenis. El analista de Onda Cero, MisterChip, ha querido aportar su mirada sobre una decisión que considera relevante en la carrera del tenista murciano.

"He leído y escuchado a mucha gente que conoce bien el entorno de Carlos Alcaraz y todos coinciden en la misma idea: se ha precipitado y se ha equivocado. Ferrero le aportaba, entre otras cosas, la dosis de realidad que necesita un tenista de su edad y de su nivel y no me parece un asunto menor. Ojalá encuentre a la persona adecuada que le siga ayudando a canalizar su inmenso talento", ha escrito el analista de datos en X.

Sus palabras llegan tras la disolución de una de las asociaciones más exitosas del tenis reciente. La que convirtió a un joven de El Palmar en número uno del mundo y campeón de varios Grand Slam. Una separación que, lejos de responder a una mala relación personal o a un bajón deportivo, tiene su origen en un choque de intereses económicos y de modelo de proyecto.

El propio Alcaraz anunció la ruptura con un mensaje emotivo en redes sociales, recordando "más de siete años juntos" y agradeciendo a Ferrero haber transformado "sueños de niño en realidades". Poco después, el exnúmero uno del mundo publicaba su propio comunicado, con una frase que dejaba entrever que la decisión no fue compartida: "Me hubiera gustado seguir".

La ruptura, además, se produce tras una de las mejores temporadas del murciano, con títulos de Grand Slam y un rendimiento sobresaliente, lo que descarta que el detonante esté relacionado con resultados o confianza deportiva.

Los motivos de la ruptura

El principal foco del conflicto ha sido económico. Ferrero entendía que su papel en el crecimiento y consolidación de Alcaraz debía traducirse en una revalorización de su trabajo que el entorno del jugador no estaba dispuesto a asumir. El desacuerdo sobre honorarios, condiciones y peso en la toma de decisiones fue tensando una relación que llevaba años funcionando.

A ello se sumó otro elemento clave: la coexistencia de dos academias con intereses propios. Por un lado, Equelite, el centro de alto rendimiento que dirige Ferrero en Villena; por otro, la academia que impulsa la familia Alcaraz en Murcia, a la que se quiere vincular cada vez más la imagen y la carrera del tenista.

También ha habido desgaste tras años de convivencia intensa en el circuito, con viajes constantes y una enorme presión competitiva. Pero no ha existido una ruptura personal grave ni un conflicto emocional irreparable, sino diferencias profesionales y estratégicas que acabaron haciendo inviable la continuidad.

Ferrero deja el primer plano, aunque parte del staff seguirá vinculado a su academia. En este nuevo escenario, Samuel López, Samu, asume el rol de entrenador principal. López ya formaba parte del equipo y dirigirá la pretemporada y la gira australiana, mientras se define el cuerpo técnico definitivo de cara a 2026.