Mallorca y Betis se reparten los puntos en Son Moix

El Mallorca, recién ascendido a Primera, y el Betis, clasificado para la Liga Europa, han empatado 1-1 en el estreno de la Laliga en el estadio Son Moix, con goles marcados por Brian Oliván, en el primer tiempo, y Juanmi, en la segunda parte.

El gol mallorquinista que le dio ventaja hasta el minuto 59 obligó al conjunto bético a realizar un gran esfuerzo en busca de la igualada. Pese a que empezó mejor, el equipo del chileno Manuel Pellegrini se vio sorprendido por su rival.

Ambos equipos buscaron el gol en los últimos minutos

Fue más incisivo el conjunto andaluz en el segundo tiempo, apoyado en la calidad y experiencia de su plantilla. No obstante, los bermellones no aflojaron, con el japonés Take Kubo y el nigeriano Amath Ndiayé como referentes ofensivos tras sustituir a Salva Sevilla y Ángel, respectivamente.

Los dos equipos buscaron el triunfo con ahínco en los minutos finales, arriesgando sin especular, incluso al dejar espacios atrás, pero el marcador ya no se movería.