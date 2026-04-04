Lewandowski da la victoria al Barça ante el Atlético de Madrid: así sonó en Radioestadio (1-2)

El FC Barcelona se ha llevado los tres puntos en esta jornada de Liga en el partido disputado contra el Atlético de Madrid (1-2). Tanto los de Cholo Simeone como los de Hansi Flick buscaron la victoria hasta el final, pero solo el Barça fue capaz de imponerse en el marcador.

Con un arranque potente de los locales, Giuliano Simeone aventajaba al Atlético con un gol en el 39 de partido (1-0). Así lo narró Hugo Condés en Radioestadio: "¡Gol del Atlético de Madrid en el pase sensacional de Lenglet batiendo líneas del Barça! Si sensacional fue el pase, mejor fue el control de Giuliano y la definición de Cholo en casa, que es lo que siempre le falta, aunque esta vez lo ha hecho de manera extraordinaria para poner por delante al Atlético de Madrid".

Pero poco duró la alegría para los de Simeone, cuando un Marcus Rashford marcó para igualar el partido en el 42 (1-1). "¡El inglés consigue empatar para el Barça! ¡Ya se abrió el partido!". Pocos minutos después, Nico González fue expulsado con roja directa por una entrada a Lamine Yamal, lo que hizo que el Atlético jugase toda la segunda parte con 10 jugadores.

En esta primera parte vieron cartulina amarilla Nico, Molina, Koke y Fermín. Nico vio tarjeta roja directa al filo del descanso, tras una acción revisada por el árbitro en el VAR, y fue expulsado. La de Koke es la quinta amarilla, por lo que cumplirá un partido de sanción la próxima jornada en el partido a domicilio contra el Sevilla.

Ya en la segunda, el marcador quedó en empate hasta prácticamente el final cuando un enérgico Lewandowski llegaba para rescatar al Barça y seguir manteniendo viva la lucha por LaLiga (1-2). "Es un gol que puede valer media Liga", decía Condés.