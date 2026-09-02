Lamine Yamal: "Estoy muy contento con la plantilla que tenemos"

"Ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. Los goles no nos están faltando. Obviamente, Julián es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos. Nosotros queremos ganarlo todo, que es lo importante", señaló ante los medios de comunicación a su llegada a la gala de la quinta edición de los Premios AFE, donde fue premiado como mejor jugador. Además, no ocultó cuál es el principal objetivo de esta temporada. "Ganar la 'Champions'", afirmó, confesando que le hizo "mucha ilusión" anotar un doblete ante el Rayo Vallecano. Sin embargo, no quiso entrar en el debate de quién tiene un mejor tridente, el Real Madrid o el Barça. "Esa no es nuestra competición. Nosotros queremos ganarlo todo, que es lo importante", insistió.

Por otra parte, el internacional español agradeció el premio recibido de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). "Estoy muy contento de estar aquí. Todo lo que sea en premios será bien recibido. Y más de una asociación de futbolistas, que al final son los que saben. Se ha hablado mucho siempre de todo lo que me pasa, pero estoy muy contento, soy muy feliz. Y estoy contento de estar aquí también", subrayó. Por último, Lamine rememoró la consecución del título mundialista este verano en Nueva Jersey. "Todos los días que te levantas y eres campeón del mundo, eres muy feliz. La victoria con Portugal o Francia nos hizo creer que podíamos ser campeones y me quedo con eso. Soy muy feliz", concluyó.