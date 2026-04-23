Lamine Yamal dice adiós a la temporada... pero llegará al Mundial

"El jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que queda de temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial", informó este jueves el club blaugrana en un comunicado. El extremo blaugrana se lesionó este miércoles durante la victoria del Barça ante el RC Celta de Vigo (1-0) en el Spotify Camp Nou, en partido correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports. La acción se produjo en el minuto 41, cuando Lamine Yamal transformó el penalti que terminó dando el triunfo al equipo de Hansi Flick. Nada más ejecutar el lanzamiento, el internacional español notó molestias, pidió el cambio y acabó tendido sobre el césped, visiblemente dolorido.

La baja supone un contratiempo importante para el Barça en el tramo final del curso, ya que pese a los 9 puntos de diferencia que tienen en la Liga --única competición que pueden ganar-- respecto al Real Madrid, segundo, quedan seis jornadas por disputarse (18 puntos en juego) y está pendiente el Clásico en el Spotify Camp Nou. Por otro lado, el club señala en su parte médico que el atacante puede llegar a tiempo para el Mundial de selecciones, gran objetivo del verano para España y para el '10' a nivel personal.