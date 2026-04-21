Jacobo Ortega, campeón de la Youth League con el Real Madrid: "Soy el más feliz, es una sensación inexplicable"

El Real Madrid ha ganado este lunes la UEFA Youth League por segunda vez en su historia en una apasionante final ante el Brujas que se ha resuelto en la tanda de penaltis.

El equipo blanco se ha hecho con la victoria gracias a una gran actuación en la tanda del guardameta Javi Navarro y un golazo de tacón durante el partido del joven Jacobo Ortega, uno de los futbolistas que más ha destacado con el juvenil durante la temporada.

"Soy el más feliz, es una sensación inexplicable", cuenta en Radioestadio Noche, donde reconoce que le tocaba tirar el quinto penalti, que finalmente no ha hecho falta lanzar.

A sus 19 años, Jacobo ya se ha convertido en una de las grandes promesas de la cantera del Real Madrid llegando incluso a haber completado entrenamientos con el primer equipo. "Es una experiencia increíble, a veces ni te lo crees", explica.

Cuando era niño, además de fútbol, también hacía atletismo, pero el joven tuvo que decidirse por uno de los dos deportes y aseguro que acertó. Como ídolos en los que se ha fijado estos años atrás destaca a delanteros como Álvaro Morata o Karim Benzema.