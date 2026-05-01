Iñigo Pérez: "Hay que celebrar el 1-0 aunque hayamos merecido más"

Un gol del brasileño Alemao a los 54 minutos permitió al Rayo ganar al Estrasburgo en la ida de las semifinales de la Liga Conferencia y mantener la esperanza de alcanzar la final de Leipzig (Alemania), algo que tendrá que intentar conseguir dentro de una semana en la ciudad francesa, a la que acudirá con una mínima ventaja. "Cuando un equipo merece más y ganas 1-0 te queda algo dentro porque sabemos que el Estrasburgo va a exigirnos muchísimo allí. Aún así creo que hay una tendencia a obviar que hemos ganado unas semifinales europeas, que era lo que tocaba y lo hemos conseguido", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

"La segunda parte ha sido extraordinaria y creo que es justo y honesto darnos cariño por lo logrado. Me gusta que no ha habido una euforia desmedida aunque sí he visto un vestuario feliz", comentó el técnico navarro, que aseguró que ahora deben "canalizar esa euforia" para medirse al Getafe en la Liga española, "el nutriente principal para sobrevivir en esta situación". "Hoy un resultado mayor nos proyectaría a lo de Atenas y eso no me gustaría", comentó Iñigo Pérez, en alusión al 3-0 a favor de la ida de cuartos frente al AEK Atenas y la derrota 3-1 en la capital griega.

"Tenemos que destacar la capacidad que ha demostrado el equipo de jugar con un sosiego alucinante unas semifinales de Europa. Hemos dejado atrás una mochila de todo lo que llevamos, por eso este grupo no deja de sorprenderme", manifestó. A nivel personal, Iñigo Pérez dijo que lo vivido es "irrepetible". "Son sensaciones y momentos que uno va a guardar toda la vida. Conforme más tiempo pasas en Vallecas generas recuerdos y por eso es difícil solventar la deuda porque es una entrega condicional la que tengo. Es muy especial todo. Llevo todo el día con un nudo en la garganta y como entrenador no puedes dejarlo salir, pero es muy emocionante y estoy muy contento que haya terminado con victoria", señaló.