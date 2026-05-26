El inesperado elogio de Oliver Glasner, entrenador del Crystal Palace, a Íñigo Pérez antes de la final: "Voy a ir al País Vasco a ver qué comen"

Crystal Palace y Rayo Vallecano se enfrentarán mañana en la final de la UEFA Conference League en la que será una cita histórica para los madrileños. Los franjirrojos disputarán su primera final europea en toda su historia en uno de los mejores momentos deportivos del club.

Enfrente tendrán al conjunto inglés de Oliver Glasner, favorito en las casas de apuestas para llevarse el trofeo. Sin embargo, el técnico austríaco se ha deshecho en elogios hacia Íñigo Pérez, entrenador del Rayo, y los entrenadores vascos. En la rueda de prensa previa al encuentro, el entrenador del Crystal Palace ha bromeado ante los periodistas asegurando querer comprobar lo que se come en el País Vasco.

"Voy a ir allí este verano para ver qué comen porque debe ser muy bueno. Probablemente Yeremy sabe algo más porque es español. Todos los entrenadores vascos han ganado algo importante", declaraba el técnico del Palace.

Arteta y Emery, dos entrenadores vascos en finales europeas

Y es que además de Íñigo Pérez, dos entrenadores vascos han logrado llegar a finales europeas en la presente temporada. Por un lado, Mikel Arteta, técnico del Arsenal, disputará la final de la UEFA Champions League contra el PSG el próximo 30 de mayo. Después de coronarse como campeón de la Premier League, el conjunto londinense buscará llegar a lo más alto del fútbol europeo.

Por otro lado, la figura de Unai Emery emerge como uno de los entrenadores más laureados de la Europa League. El técnico guipuzcoano logró salir campeón de la segunda competición europea por excelencia con el Aston Villa tras vencer al Friburgo en la final (0-3).

Tres entrenadores vascos que han alcanzado la cima en sus respectivas competiciones europeas y que ponen en valor la calidad del fútbol español.