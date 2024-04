Las conversaciones de Cueto con el director general del CSD para intentar influirle a favor de Rocha

Transcripción textual de lo recogido en el sumario, al que ha accedido Onda Cero, de la causa que se dirime en el Juzgado número 4 de Majadahonda, en relación a conversaciones del ex comisionado externo de la Real Federación Española de Fútbol, Tomás González Cueto y el Director General de Deportes, Fernando Molinero, número 2 del CSD.

Así intentó González Cueto influir en el Tribunal Administrativo del Deporte para favorecer a Pedro Rocha; no lo consiguió.

“CUETO también ha contactado directamente con autoridades y funcionarios públicos para que convenzan a terceros en relación a la convocatoria de elecciones en la RFEF y al Reglamento Electoral, sujeto a la aprobación por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y a informe del Tribunal Administrativo del Deporte (TAO).

En particular, ha mantenido diversas conversaciones con el Director General de Deportes, Fernando MOLINERO REVERT - en adelante MOLINERO-. Según manifiesta CUETO, MOLINERO es muy amigo suyo y tenía hablado con él que la idea era juntarse un día antes de someter el Reglamento electoral a la Comisión Delegada y si hubiera algún problema, poder corregirlo sobre la marcha, para que cuando le llegara a MOLINERO se lo aprobaran inmediatamente.

En este sentido, el día 20 de febrero de 2024 CUETO habla con MOLINERO de la posibilidad de que haya elecciones a Presidencia y a la Asamblea o unas elecciones únicas. CUETO parece estar inclinado por unas elecciones únicas, mientras que MOLINERO le comenta que no sabe lo que hará su jefe, refiriéndose al presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes.

Dos días más tarde, la RFEF anuncia en su página web oficial que aprueba el Reglamento electoral y lo traslada al CSD, con la intención de elegir a los órganos de gobierno de la RFEF para el ciclo 2024-2028 lo antes posible. El CSD, a su vez, lo traslada al TAD el día 23 de febrero del 2024.

Por último, en fecha 4 de marzo de 2024 se vuelve a producir otra llamada entre CUETO y MOLINERO, en la que se desprende que CUETO ha pedido a MOLINERO a través de mensajería instantánea que convenza a un tercero y le anuncia que Guillermo es el ponente (pudiera tratarse de Guillermo DE BLAS BADOS, secretario del TAD).

CUETO refiere que no sabe si lo ha convencido o no porque convencer a un abogado del Estado es difícil, a lo que MOLINERO contesta "yo al final con esto también, yo ya convencer internamente, mi presidente lo veo más encaminado también...".

CUETO también le cuenta que Jaime (pudiera tratarse de Jaime CARAVACA FONTÁN, vocal del TAD y sobrino de Ramón CARAVACA) tiene buena relación con Eva (pudiera referirse a Eva María FERNÁNDEZ CIFUENTES, vocal del TAD. y que estos intentarán que Alfonso (pudiera ser Alfonso RAMOS DE MOLINS, otro vocal del TAD) ejerza un poco de "patriarca" y si le apetece, defienda la postura de que esto se arregle y no les dejen en el lío diez meses más.

MOLINERO finalmente le dice a CUETO que va a ver qué le cuenta (pudiera estar hablando de Guillermo), pero que convencer a compañeros ya sabe que es complicado.

Conversación transcrita por el agente

[. ..]

A partir del minuto 00:24:00 se transcribe de forma literal. Tomás {T) y Femando (F):

F: Bueno yo voy a ver que me cuenta, pero tú sabes que convencer a compañeros es complicado.

T: Bueno Fernando se bueno por favor te lo pido en cuclillas por no ponerme de rodillas.

F: Eso es bueno eso sí. Bueno ok un abrazo

T: Pero bueno ellos siempre piensan en el bien de España también, pues eso anda gracias Femando.

De lo anterior, se infiere que CUETO estaría insistiendo a MOLINERO para la aprobación del Reglamento Electoral remitido al CSD y al TAD con el fin de crear el contexto más favorable para la elección de ROCHA como Presidente, pudiendo CUETO de esta manera mantenerse en su cargo.

En una llamada posterior entre ambos, MOLINERO le dice a CUETO que "lo que si hice el otro día fue lo que tú me comentaste, hablé por teléfono y creo que le convencí al 100 por 100...".

Por su parte, pasado el minuto 6:45 de la conversación, CUETO indica que la motivación por la que le pidió que convenciera al tercero no es una razón jurídica, si no que se trataría de apoyar la elección de ROCHA como Presidente y así poder continuar en el cargo que desempeña actualmente.

Conversación transcrita por el agente

A partir del minuto 00:06:45 se transcribe de forma literal.

Tomás (T) y Femando (F):

T: Esto no es una razón jurídica en absoluto, en absoluto, es oportunidad total además de apoyo a Rocha, que en fin yo podría decir a este que le den, pero...

Tampoco...ahora es mi cliente que a lo mejor me echa, a lomejor yo estoy defendiendo todo esto para que salga él,sale y me larga que puede pasar tampoco, no creo no creo,también te digo que no creo.

Bueno Femando que este mundillo es muy raro, está claro, creemos que no ósea en eso estate tranquilo que creemos todos que no.

Finaliza transcripción literal en minuto 00:07:30.

Finalmente, el 7 de marzo, CUETO le comunica la decisión del TAD a ROCHA, la cual ha sido contraria a sus intereses. CUETO indica que desde el TAD emitirán informe diciendo que hay que hacer antes elecciones y que desde el CSD le comunican que el miedo a recibir querellas por las elecciones a la RFEF ha llevado al TAD a la decisión de que son necesarias elecciones a la Asamblea y a la Presidencia.

Ante esta determinación del TAD, MOLINERO le dice a CUETO "es que yo ahora pedirle al Secretario de Estado que vaya contra el informe ...", a lo que CUETO le responde que "ni de coña", que ya le ha comunicado a ROCHA la decisión del TAD".