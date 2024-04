Luis Rubiales llega a España, ha aterrizado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, adelantado así su vuelta, según adelanta laSexta.

Fuentes de su defensa han añadido que el regreso de Rubiales no se debe a que la magistrada le haya citado, sino a su voluntad de volver lo antes posible, y han apuntado a que todavía no tiene ninguna citación en el juzgado, de modo que esperan que no haya un arresto.

La fotografía del expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sentado en el aeropuerto y que han conseguido en 'El Chiringuito de Jugones' llega después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)registrara su alojamiento temporal República Dominicana, según confirman fuentes próximas al caso.

Rubiales, investigado por presuntos delitos de corrupción en un juzgado de Majadahonda (Madrid), tenía previsto regresar al país el próximo sábado. Pero finalmente ha decidido adelantar su vuelta a España.

Enorme expectación en Barajas ante la llegada de Luis Rubiales

Vídeo de Alberto Fernández, Onda Cero | Enorme expectación en Barajas ante la llegada de Luis Rubiales

Ya se registró la casa de Rubiales en Granada

Hace unos días, también se registró la casa de Rubiales en Granada, así como la sede de la RFEF en busca de contratos posiblemente irregulares de los últimos cinco años, en coincidencia con la etapa de Rubiales al frente de la entidad.

Rubiales está investigado por un presunto delito de corrupción y ha asegurado que volverá a España el próximo sábado 6 de abril.

Rubiales niega haber recibido mordidas: "Mi dinero es producto de mi trabajo"

Luis Rubiales ha negado este martes haber recibido mordidas y ha dicho, en una entrevista concedida a La Sexta, que su dinero es producto de su trabajo y de sus ahorros.

En un avance de la entrevista que emitirá este miércoles esa cadena, Rubiales, desde la República Dominicana, niega varias acusaciones que ha escuchado en los últimos tiempos y asegura que son todas inciertas.

"Estoy aquí para decir que es mentira que haya pegado una mordida con pisos y un equipo de béisbol aquí (en República Dominicana). Han dicho que tengo un equipo de béisbol, no sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera", señala.

"Es mentira que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde. Es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. Todo eso que se ha dicho. Lo que dice la jueza, lo que haya investigado la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) no lo sé, porque no sé si tiene relación directa, espero que no, con filtraciones con algunas afirmaciones que han hecho medios", añade.

Además, Rubiales trata de dejar claro de dónde procede su dinero: "Las afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que tenía en mis cuentas no tiene nada que ver. El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros".