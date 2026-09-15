Graves amenazas a Abde, jugador marroquí del Betis, por apoyar a Ceuta: "Traidor a la patria"

Más tensión fuera que dentro del terreno de juego. Justo antes de que el árbitro diese el pitido inicial, Villarreal y Real Betis saltaron al campo del Estadio de la Cerámica con una camiseta en apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta, donde se podía leer el mensaje "Todos somos caballas".

La iniciativa, que corría a cargo del Villarreal y el propio Betis aceptó sin dudas, supuso que el jugador marroquí del club verdiblanco, Ez Abde, vistiera el lema como el resto de sus compañeros, algo que le ha supuesto recibir una cantidad inmensa de insultos, amenazas e improperios por parte de aficionados marroquíes.

El propio jugador, ex del FC Barcelona y Osasuna, ha borrado su última publicación en redes sociales tras ser objeto de críticas y ofensas.

"Hoy vivirás aterrorizado, mañana pasarás la peor hora de tu vida"

Algunos de los insultos recibidos por Ez Abde tras mostrar su apoyo a Ceuta. | Instagram

El apoyo que ha recibido el delantero del Real Betis Balompié por parte de españoles y ceutíes no ha conseguido eclipsar la magnitud de los reproches que se podían leer en Instagram, algunos acusándole de haber traicionado a su país por apoyar públicamente a Ceuta.

Entre los mensajes publicados en su cuenta de Instagram podían leerse acusaciones como "traidor" o "cobarde", además de mensajes en los que se defendía que Ceuta y Melilla pertenecen a Marruecos. "Un verdadero marroquí no abandona su patria cuando más lo necesita", fue uno de los mensajes dirigidos al jugador. Cabe recordar que el jugador, a pesar de haber nacido en Marruecos, ha vivido desde pequeño en Elche, Alicante.

La situación ha llegado incluso a amenazas explícitas. Uno de los mensajes advertía al futbolista: "Hoy vivirás con nosotros aterrorizado, mañana pasarás la peor hora de tu vida".

Abde elimina la fotografía de sus redes

Ante la avalancha de comentarios recibidos, Abde ha terminado eliminando de su cuenta de Instagram la fotografía relacionada con el acto, algo que, temporalmente, ha frenado la oleada de improperios.

El extremo del Betis, que volvía a la titularidad después de superar sus problemas físicos, fue además uno de los protagonistas del encuentro frente al Villarreal, en el que el conjunto verdiblanco se impuso por 1-2.

El gesto de apoyo a Ceuta forma parte de una serie de iniciativas del fútbol español en respaldo a la ciudad autónoma. El propio Betis tiene previsto disputar el próximo 1 de octubre un partido amistoso contra el Ceuta en La Cartuja, cuyos beneficios se destinarán a una causa solidaria vinculada a la ciudad.