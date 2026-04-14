El gol de Carlos Espí vale una vida extra para el Levante

La necesidad por abandonar el último puesto impulsó al Levante, que solo necesito cinco minutos para rozar el primer gol. Una llegada por banda derecha de Jeremy Toljan terminó con un remate de Kareem Tunde dentro del área que se topó con el larguero de la portería de David Soria. Los ‘granotas’ estaban lanzados. Ni siquiera la acción polémica con Carlos Espí les sacó del partido. El delantero fue expulsado tras una falta sobre Djené, pero el colegiado, Alejandro Quintero, anuló la roja directa tras la revisión en el VAR. A pesar de la tensión, que se apoderó del Ciutat de València, el Levante siguió volcándose sobre la portería de Soria.

Y aunque no generó peligro real, la primera parte se jugó prácticamente entera en campo del Getafe. El Levante llegó a adelantarse en el marcador en el minuto 28 con un cabezazo de Pablo Martínez, pero el capitán local estaba en posición antirreglamentaria y el tanto no subió al marcador. Mientras tanto, el Getafe trataba de hacer uso de su efectividad, pero solo pudo disparar una vez a portería con un lanzamiento de Juan Iglesias desde la frontal que no puso en aprietos a Mathew Ryan. La historia se repetiría en los primeros compases del segundo acto. A los 10 minutos de la reanudación, el Levante volvió a tener ante sí el gol. Matías Moreno sirvió un balón a la espalda de la defensa azulona para un Espí que se plantó ante David Soria, pero no supo definir y terminó mandando el balón por encima de la portería.

De nuevo volcado y solo 5 minutos después, el Levante gozó de la mejor ocasión de todo el partido desde el punto de penalti. Domingos Duarte derribó a Iván Romero y el central Adrián de la Fuente fue el encargado de lanzar la pena máxima, pero su disparo, flojo, lo terminó blocando David Soria. En busca del gol, el entrenador del Levante, Luís Castro, quemó todas sus naves e introdujo también al delantero Etta Eyong para acabar jugando con tres delanteros los últimos 10 minutos, aunque sería el hombre de moda en el Levante quien terminó por encontrar el premio del gol. Un centro medido de Manu Sánchez lo remató de cabeza Carlos Espí para superar a David Soria y desatar la locura en el Ciutat de València con solo 8 minutos por jugar.

Con el gol, el Levante trató de hacer pasar el tiempo para sellar su victoria pero no se olvidó de buscar la sentencia. De hecho, fue capaz de forzar un segundo penalti por manos dentro del área de Zaid Romero, que terminó expulsado por doble amarilla. Esta vez, el encargado de lanzar fue Iván Romero, pero tuvo el mismo resultado. David Soria se estiró y desvió el lanzamiento a saque de esquina. La parada de Soria la intentó convertir el Getafe en el último arreón en busca del empate, pero como ocurrió durante los 90 minutos, no fue capaz de generar peligro real y terminó cayendo por la mínima.