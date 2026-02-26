Giráldez: "Nuestra ventaja es un gol, tenemos que ser ambiciosos"

“Estamos centrados en afrontar un partido contra un equipo que va a salir con poco que perder, como dijo su entrenador al acabar el partido de ida. La ventaja que tenemos es un gol y pasa mil veces en un partido que se puede remontar un gol. Nuestro objetivo es salir a por más, a ganarlo”, indicó. El técnico gallego desconfía del PAOK, pese a que su entrenador, el rumano Razvan Lucescu, no podrá contar con varios de sus habituales titulares, incluido el talentoso mediapunta Giannis Konstantelias. “Como aprendimos en el partido de ida, en un milímetro puede cambiar un partido por completo, de un 0-3 a un 1-2”, recordó Giráldez, para quien su rival podrá jugar “con el factor sorpresa” por la plaga de lesiones que sufre.

“En los dos partidos que hemos disputado contra ellos ya han tenido momentos de dominarnos, de generarnos peligro. En la ida estuvimos en bloque bajo mucho más tiempo del que nos gustaría. Tienen recursos para hacernos daño y, además, con esa situación de sorpresa de no saber bien del todo cómo pueden armar su parte ofensiva”, expuso en rueda de prensa. El preparador celeste confirmó que Álvaro Núñez, ya con el alta médica, podría entrar en la convocatoria, y no descartó la presencia de Fer López y Aspas en el once inicial. “Mañana podrían complementarse, Fer jugando de 8 y Iago, de 10. Hay otros días, en los partidos en los que tengamos que estar mucho más cerca de nuestra área, que lo veo inviable”, explicó Giráldez, quien pidió el apoyo del celtismo porque en su vestuario muchos son “debutantes” en una eliminatoria a doble partido.