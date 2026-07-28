Gianni Infantino responde a las críticas a la FIFA durante el Mundial: "Nuestro mundo necesita amor, no odio"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha necesitado más de una semana tras la consecución de la Copa del Mundo por parte de la selección española para compartir su primera reflexión oficial sobre el desarrollo y la gestión de la Copa del Mundo de 2026.

Una edición que ha marcado un antes y un después al ser, entre otras muchas novedades, la primera en celebrarse de forma conjunta entre tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

A través de sus redes sociales, el máximo mandatario del fútbol mundial valoró el despliegue del evento: "Siete millones de personas de 200 países disfrutaron del torneo a través de 16 ciudades fantásticas y estadios: cero incidentes, cero hostilidad y cero violencia; solo alegría, emociones, felicidad y unidad. Todo fue seguro y festivo".

En su comunicado, Infantino lanzó un mensaje contundente para quienes cuestionaron la organización del torneo, asegurando que estaban "tan consumidos por el odio y las críticas que se lo perdieron todo".

También ha dirigido sus palabras a aquellos que, "tras sus plumas y papeles, tras sus pantallas, difunden odio y rumores falsos", mientras que la FIFA se encontraba en primera línea "organizando, trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo", para sentenciar: "mientras ustedes dividen, nosotros unimos".

Asimismo, buscó maquillar los momentos de tensión geopolítica relacionados con la entrada de la delegación de Irán en suelo estadounidense "sin incidentes" a pesar del conflicto abierto entre ambas naciones, argumentando que el mundo "necesita amor, no odio; tolerancia, no división; celebración, no luto".

Del mismo modo, el presidente de la FIFA quiso minimizar la situación, afirmando que "hablan de las pocas personas a las que se denegó la visa y pasan por encima de los millones a los que se les aprobó de todas las partes del mundo".

Las justificaciones de Infantino a los arbitrajes

En este mensaje compartido en redes, Infantino abordó también las continuas controversias en torno a la labor arbitral durante la cita mundialista, evitando entrar en casos concretos como la retirada de la tarjeta roja al futbolista estadounidense Folarin Balogun tras las presiones de Donald Trump.

"Las tarjetas rojas o amarillas potencialmente erróneas, o las decisiones posteriores de no sancionar a los jugadores en determinadas situaciones, son habituales y están ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo", justificó el dirigente, añadiendo un dardo a las federaciones críticas: "Resulta curioso que los mismos países que emplean estas prácticas sean los que las critican".

Por último, Infantino se mostró "increíblemente orgulloso" de haber contribuido "aunque sea un poco, al gran espectáculo" del Mundial y expresó su deseo de que "puede que el fútbol se eleve por encima del odio".