Florentino Pérez viaja a Ceuta con Butragueño y el ceutí Pirri tras la polémica de las camisetas de Mbappé y Vinícius

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, visitará este viernes Ceuta para mostrar su apoyo a los ceutíes como consecuencia de la crisis que ha afectado a la ciudad desde el pasado 30 y 31 de julio. El máximo mandatario del club de Concha Espina viajará acompañado por el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, así como por el presidente de honor de la entidad, José Martínez 'Pirri', que además es ceutí de nacimiento.

Durante su visita, Florentino mantendrá un encuentro con el presidente del Gobierno ceutí, Juan Jesús Vivas.

La polémica de Mbappé, Vini y Konaté

La decisión de viajar a la Ciudad Autónoma llega apenas dos días después de la polémica generada por la decisión de Vinicius Jr., Mbappé y Konaté de no vestir, como el resto de sus compañeros, una camiseta de apoyo a Ceuta este martes en el partido frente al Elche.

Los tres jugadores salieron al terreno de juego con la camiseta doblada, de modo que no se leía el mensaje de apoyo hacia el pueblo ceutí, lo que ha acabado provocando las críticas de sus propios aficionados y una queja de la Peña Madridista de Ceuta.

El mismo Kylian Mbappé publicó ayer un vídeo en redes sociales, donde explicaba que su actitud se justificaba por su respaldo a "todos los inmigrantes que han perdido la vida y también están en condiciones duras".

Las palabras de Mbappé

"Quiero explicarlo bien para que la gente lo entienda. Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas porque antes de ser jugador soy humano", declaraba el francés.

El delantero del Real Madrid continuaba su comunicado haciendo hincapié en que "también quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras", añadió Mbappé, quien dijo que la idea de visitar las camisetas fue una "decisión del club" y que "los jugadores tenían que vestirla".

La visita de Florentino Pérez coincide, además, con la disputa del derbi madrileño, que se disputará en el Estadio Metropolitano este domingo a las 16.15h.