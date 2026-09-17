Edu Pidal, sobre la campaña contra Mbappé: "Ha sido una batalla por lapidar a unos jugadores a los que ni siquiera habían escuchado"

Madrugo para contarte que Mbappé ha hablado. Habló en una entrevista para el AS y se refirió al asunto de las camisetas. Dice que se solidariza con Ceuta y con las víctimas. Que no hay nada contra Ceuta en lo que hizo, pero quería tener un gesto con todos los inmigrantes que han perdido la vida y los que también están allí en condiciones duras, dijo.

Incluso para discrepar, lo primero es escuchar. Escuchar la explicación de Mbappé. Algunos ni siquiera lo harán con tal de mantener una postura inflexible respecto a los futbolistas. En las últimas horas he leído cómo para Mbappé, Vinicius y Konaté piden la deportación, exigen que el Real Madrid les multe, les expulse, inician campañas para que les piten en cada estadio...

"Han humillado al país que les paga", “defienden las violaciones de niñas en Ceuta"... Todo esto lo han dicho desde importantes intelectuales hasta los Ultra Sur. Ha sido una batalla por tirar la piedra más grande en la lapidación de unos jugadores a los que ni siquiera habían escuchado.

El Real Madrid, ya te conté ayer, aceptó la utilización de las camisetas. Ya se solidarizó con Ceuta y los ceutís hace días. Pero, a la vez, entiende que el equipo lo forman jugadores con distintas sensibilidades y opiniones. Y Mbappé lo explica y tampoco la explicación nos obliga a entenderle. Puedes disentir, hasta con más argumentos.

El lunes un jugador marroquí del Betis, Adbe, vistió esa camiseta y, ante la cascada de insultos y amenazas que recibió en redes sociales, tuvo que explicar que su apoyo a Ceuta no significa criminalizar a los inmigrantes, muchos de ellos marroquís como él.

Así que, al final, si pones al futbolista en el compromiso de tomar una decisión, debes aceptar que Mbappé cobra por meter goles y representar al Real Madrid. Lo demás, no lo lleva por contrato.