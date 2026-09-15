Mbappé, Vinicius y Konaté se quitan la camiseta de apoyo a Ceuta antes del partido contra el Elche: "No es contraproducente"

Vinicius Jr., Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté han saltado al terreno de juego del estadio Martínez Valero antes del partido contra el Elche con las camisetas de la campaña de LaLiga de apoyo a Ceuta. Sin embargo, según se iban colocando en fila para el saludo protocolario, se las han enrollado hasta la altura del pecho.

De esta manera, el mensaje apenas era legible y, en el momento de los saludos, los delanteros se las han quitado del todo y las han llevado en la mano, mientras que el defensa la ha llevado en las manos en todo momento, sin ponérsela. Al contrario que el resto de sus compañeros, que las han llevado puestas hasta instantes previos de empezar el partido.

"Me parece que no es contraproducente, se puede apoyar al pueblo ceutí y pensar de una manera", ha expresado el presentador de Radioestadio, Edu García.

El Real Madrid había informado en su web que secundaría la iniciativa

En la parte delantera de la camiseta se puede leer 'Todos somos caballas', un mensaje de apoyo a Ceuta y sus ciudadanos tras la entrada masiva de inmigrantes del pasado 30 de julio. Por la parte de atrás, el escudo de España. De hecho, horas antes del partido, el club había informado en su web oficial de que apoyaría la iniciativa. De hecho, el presidente de honor del Real Madrid, Pirri, es ceutí.

"Antes del comienzo del partido entre el Elche y el Real Madrid, los jugadores de ambos equipos saltaron al césped del Manuel Martínez Valero con unas camisetas en las que se podía leer 'Todos somos caballas', como muestra de solidaridad con Ceuta", reza el comunicado.

No es la primera muestra de apoyo a Ceuta del equipo blanco. En el partido de Champions contra el Inter, la Grada Fans desplegó un mosaico formado por las banderas de Ceuta en el fondo sur del estadio Bernabéu.

Graves insultos y amenazas a Abde

La iniciativa de apoyo a Ceuta ya se había visto en otros partidos de LaLiga. Precisamente, en el partido entre el Villarreal y el Real Betis, que ha acabado con consecuencias negativas hacia Ed Abde, que saltó al terreno de juego luciendo la camiseta y ha terminado recibiendo amenazas e insultos de usuarios marroquíes.

El jugador ha borrado todas las publicaciones de sus redes sociales y ha expresado que solo quería mostrar su apoyo a los ciudadanos ceutíes, pero que se siente orgulloso de sus raíces.