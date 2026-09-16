Mbappé responde a la polémica por su detalle con Ceuta: "Quería tener un gesto con los inmigrantes"

Mbappé, Vinicius y Konaté. Esos fueron los tres futbolistas que quedaron señalados tras el partido ante el Elche. Sin embargo, la polémica parte más allá de lo deportivo. Y es que los tres jugadores ocuparon todas las portadas después de no enfundarse la camiseta en apoyo al pueblo ceutí.

Se trataba de tener un gesto en apoyo a la ciudad autónoma, lejos de mensajes políticos y con un objetivo meramente solidario. "Todos somos caballas. Ceuta y los Caballeros de la Mar", se podía leer en las prendas.

Sin embargo, en vez de mostrarla como el resto de jugadores, optaron por doblarla a la altura del mensaje para que este no pudiera verse. Un detalle que ha sido muy criticado en redes sociales y que ha dejado en el centro de las miradas a los tres jugadores blancos.

Por ello, y tras toda la polémica, el francés Kylian Mbappé ha salido públicamente a explicar lo sucedido. A través de una entrevista en AS, el delantero del Real Madrid ha explicado su gesto y ha mostrado toda su solidaridad con Ceuta.

"Era una posición difícil"

En declaraciones para AS, el francés ha tratado de explicar lo sucedido en el día de ayer en la previa del partido ante el Elche. Según ha argumentado, "era una posición difícil".

"Era una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo estoy contra la gente de Ceuta pero no, absolutamente no", ha comenzado exponiendo. "

No tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% con mi pensamiento en ellos. Pero quería tener también un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y no quiero meter prioridad en el sufrimiento. Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Pretendo dar un mensaje de positividad y de paz, y espero que esto se solucione rápido", ha detallado.

Su solidaridad con Ceuta

Además de argumentar su decisión, Mbappé ha querido añadir su respeto y solidaridad con los ciudadanos de Ceuta. "Tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas. Porque antes de ser jugador, soy humano", ha subrayado, al tiempo que afirmaba que también quería tener "un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes".

Por su parte, el futbolista ha aclarado que se trataba de una iniciativa de los clubes, donde los jugadores tan solo tenían que acatar la decisión. "Fue una decisión de los clubes de meter la camiseta, de vestir la camiseta. Los jugadores teníamos que vestirla".

Lo cierto es que la iniciativa partió de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que diseñó una camiseta para los partidos como local de Villarreal, Levante, Elche y Valencia y a la que se sumó el Real Madrid tras la propuesta del equipo ilicitano.