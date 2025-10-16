Flick, con muchas dudas para afrontar el Clásico

Para la sesión de este jueves se espera que se integren a la disciplina del grupo los españoles Pedri González y Pau Cubarsí, así como el inglés Marcus Rashford. Durante el entrenamiento de este miércoles se pudo comprobar el buen estado físico tanto de Lamine Yamal como de Fermín López, que no habían jugado últimamente por problemas físicos, y están totalmente recuperados. El de Rocafonda arrastraba una pubalgia desde el partido ante el PSG francés del pasado 1 de octubre y ya no pudo jugar en Sevilla. Fermín sufrió una lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo y los médicos determinaron unas tres semanas de baja que ya se han cumplido.

En cuanto a Raphinha, el brasileño sigue sin entrenarse con el grupo y su reincorporación al equipo no es inmediata. También tiene problemas físicos Ferran Torres, aunque los que serán baja segura para los próximos partidos son Robert Lewandowski y Dani Olmo. Ambos son víctimas del denonimado 'virus FIFA' y estarán de baja, como mínimo, unas tres semanas. El equipo de Flick se volverá a entrenar este jueves (11:00 CET) y el viernes repetirá horario y escenario. El sábado recibirá en Montjuïc al Girona (16:15 CET).