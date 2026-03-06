Flick: "Las lesiones son mi responsabilidad, de nadie más"

"Son cosas que pasan y no estoy contento. Tenemos que hablar de lo que podemos mejorar, las cosas que hacemos tenemos que analizarlas. Eso es siempre mi responsabilidad y de nadie más. Ni el personal médico ni los fisios... Es cosa mía, es mi responsabilidad. Me preocupo por esto y si pasa algo, tenemos que ver qué cosas podemos mejorar. Se trata de gestionar al equipo y a veces te equivocas, pasan cosas en distintas situaciones y no es agradable, sobre todo en momentos como este, que es crucial. Pero somos optimistas. Esto da a otros jugadores la oportunidad de demostrar lo buenos que son", declaró en rueda de prensa.

Así, acudirán a San Mamés con solo 14 jugadores de campo del primer equipo disponibles. "Es algo que tenemos que gestionar, algo normal en una situación en la que tenemos muchos partidos, ya lo sabíamos. También tenemos a los jugadores de La Masia, que tienen buena calidad, y tenemos buena experiencia en ese sentido. Por supuesto, mañana vamos a tener que gestionar la carga de los jugadores, dar oportunidad a otros jugadores también de que jueguen, de que demuestren lo buenos que son para nosotros. Eso es lo que vamos a tener que hacer, gestionar los minutos para cada jugador", señaló.

En este sentido, reconoció que gestionar a los jugadores y los minutos que juegan "no es fácil". Hablo con los jugadores y normalmente saben si van a jugar o no y cómo vamos a gestionar las siguientes semanas. Por supuesto, yo tengo mi idea, pero llevo esta responsabilidad a los jugadores también; ellos también tienen que aprender a gestionarse. Necesitamos a todo el mundo hasta el final de la temporada", afirmó. "Eso es lo que quiero hacer, que todo el mundo sepa exactamente lo que hay que hacer. A veces lo decidimos juntos, a veces decido yo los minutos que va a jugar o si van a descansar. Esta es la forma en la que yo quiero gestionar a mi equipo. Ellos saben cuándo van a entrar o cuándo van a jugar 45 o 60 minutos y tienen que darlo todo durante ese tiempo que estén en el terreno de juego. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer", continuó.

Por otra parte, Flick habló de los cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid. "Ahora mismo son importantes, está bien, pero no es definitivo. Hay mucho camino por delante, hasta finales de mayo queda mucho tiempo, muchos partidos por jugar, muchas semanas en las que pueden pasar muchas cosas. El martes tuvimos a dos jugadores más lesionados, el Real Madrid también tiene a los suyos. Tenemos que gestionarlo y seguir adelante. No hay que preocuparse, hay que ser optimista con las cosas que no se pueden cambiar y aceptarlas", indicó.

Respecto al Athletic Club, recalcó que tiene "un equipo fantástico". "Para mí es uno de los mejores equipos. No me fijo en los partidos anteriores porque la situación es completamente distinta. No va a ser fácil, jugamos fuera y sabemos que ellos en su casa son un equipo distinto. Mi equipo está bien, el ambiente es fantástico, la actitud también, y estoy muy contento con el rendimiento", expresó.

En otro orden de cosas, Flick desveló que Robert Lewandowski estará "disponible" para San Mamés, pero no quiso hablar de su futuro en el club. "Tenemos algunas semanas todavía por delante, cosas que hacer, dos objetivos importantes, dos títulos que ganar en esta temporada. No va a ser fácil, así que eso es en lo que nos vamos a centrar. Y lo que pase después, ya lo veremos. Lo que puedo decir es que yo estoy muy contento con Robert, lo está haciendo muy bien y ahora ha vuelto, puede jugar. Lo tenemos disponible mañana y veremos cómo lo hacemos, qué decidimos. Robert es un jugador fantástico que puede marcar 20, 25 o 30 goles", recalcó. Sin embargo, no desveló si Pedri estará para jugar 90 minutos, después de jugar todo el partido de Copa contra los rojiblancos. "Puede jugar, desde luego, pero tenemos que ver que vienen más partidos en las dos próximas semanas y hay que gestionarlo. Está totalmente bien, entrenando, veremos cómo lo gestionamos", indicó.