Flick: "Estoy muy orgulloso de mi equipo"

“Estoy muy orgulloso de mi equipo, de los directivos que nos apoyan cada día. Pero lo más importante es cómo juega este equipo, luchando unos por otros. Hemos defendido muy bien y nunca olvidaré este día. El ambiente en este estadio es increíble y todavía entrará más gente y será más increíble. Estoy muy feliz en Barcelona”, dijo en rueda de prensa. “Lo importante es la actitud que demuestra este equipo cada día. Al principio de la temporada hablé de los egos y de que volveríamos al máximo nivel. Lo veía en los entrenamientos, tenía una sensación positiva. Somos una familia”, aseguró. "Queremos seguir dando cosas a este club, llegar al siguiente nivel. Intentaremos ganar la ‘Champions’ la próxima temporada”, comentó.

Un título de Liga que llegó tras vencer 2-0 al Real Madrid en el clásico y también se pone un objetivo a corto plazo, lograr finalizar el campeonato con 100 puntos, algo que el FC Barcelona logrará si vence sus últimos tres partidos del campeonato doméstico. “Nos quedan tres partidos más y queremos alcanzar los 100 puntos. Es una posibilidad y queremos lograrlo”, apuntó. Un Hansi Flick que estuvo este domingo en el Camp Nou dirigiendo a su equipo a pesar de que su padre falleció de madrugada, una decisión que explicó en sala de prensa. “Mi madre me llamó, me dijo que mi padre falleció y pensé si debía esconderme o hablar con mi equipo. Quise decírselo a mis jugadores porque es como mi familia y lo que han hecho no lo olvidaré jamás”, declaró.