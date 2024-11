Flick confirma que Lamine será baja en Vigo

LEER MÁS Lamine Yamal, descartado para Vigo

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado este viernes que el delantero Lamine Yamal, que arrastra una lesión en el tobillo derecho, no jugará este sábado contra el Celta, y que no se reincorporará a la dinámica del primer equipo hasta que no esté recuperado al "100%".

Segundo partido sin Yamal

"Veremos cuándo puede volver, lo importante es que regrese al 100%. Le haré la pregunta al equipo mañana si es un reto ganar sin Lamine", ha asegurado el técnico azulgrana desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en referencia a los dos únicos partidos que ha perdido el Barça en Liga, Osasuna y Real Sociedad, en los que el delantero no fue titular.