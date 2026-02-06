copa del rey

La final de Copa se jugará el 18 o 19 de abril

La comisión delegada de la RFEF ha aprobado este viernes mediante votación el adelanto de la final de la Copa del Rey, que inicialmente estaba prevista para el 25 de abril y se disputará el fin de semana del 18 y 19 de abril en el estadio de La Cartuja (Sevilla).

EFE

Madrid |

La final de Copa se jugará el 18 o 19 de abril
La final de Copa se jugará el 18 o 19 de abril | Agencia EFE

Esta decisión responde a la necesidad de garantizar la seguridad ante la acumulación de eventos previstos inicialmente para esa fecha en la capital hispalense, que celebra desde el 21 y hasta el 26 la Feria de Abril. Como consecuencia de este cambio y tras el acuerdo alcanzado entre la RFEF y LALIGA, se ha aprobado asimismo el traslado de la Jornada 32 de LALIGA EA SPORTS que pasará a disputarse el fin de semana del 25 y 26 de abril.

El estadio de La Cartuja acogerá la final este año y los dos próximos, Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Bilbao-Real Sociedad serán las semifinales, según deparó esta mañana el sorteo celebrado en La Ciudad del Fútbol. EFE

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer