La final de Copa se jugará el 18 o 19 de abril

Esta decisión responde a la necesidad de garantizar la seguridad ante la acumulación de eventos previstos inicialmente para esa fecha en la capital hispalense, que celebra desde el 21 y hasta el 26 la Feria de Abril. Como consecuencia de este cambio y tras el acuerdo alcanzado entre la RFEF y LALIGA, se ha aprobado asimismo el traslado de la Jornada 32 de LALIGA EA SPORTS que pasará a disputarse el fin de semana del 25 y 26 de abril.

El estadio de La Cartuja acogerá la final este año y los dos próximos, Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Bilbao-Real Sociedad serán las semifinales, según deparó esta mañana el sorteo celebrado en La Ciudad del Fútbol. EFE