"¡Fiesta azulgrana en el Camp Nou!": Así narró Alfredo Martínez la goleada del Barça al Espanyol (4-1)

El Barça se ha llevado los tres puntos en casa en esta jornada de LaLiga EA Sports. Un encuentro al que los de Hansi Flick llegaban con una racha impecable de cinco victorias consecutivas mientras disfrutan de las vistas en la cima de la tabla. Una cima que seguirá disfrutando tras el resultado de este sábado. Cosa distinta era para el Espanyol, que a pesar de su despertar en el segundo tiempo no ha conseguido darle la vuelta al marcador. Suma así seis partidos sin ganar.

Eso sí, poco le hizo falta al FC Barcelona para meter el primero. Un gol de Ferran Torres con el que ya dejaba entrever el hambre por ganar. Así lo narró Alfredo Martínez en Radioestadio: "¡Gol del líder, gol del tiburón Ferran Torres! Al 9 de juego, el córner con Yamal desde la parte derecha (…) Y bajo palos, el tiburón vuelve para el gol sediento con mentalidad absoluta goleadora. ¡Ropajes de campeón al Barcelona! ¡LaLiga no puede esperar!".

Pocos minutos después llegaba el segundo del Barça y también el segundo de Ferran: "¡Más tiburón, más gol, doblete Ferran Torres! Al 25 de juego de la primera parte, la toca Yamal, huele la sangre goleadora el tiburón y supera a Dimitrovic para marcar el segundo. ¡Marca el territorio, solo Barça, solo Ferran!".

Ya después del descanso, el Espanyol entró al campo de juego mucho más enérgico. Al punto que incluso le puso las cosas difíciles al Barça con un gol en el 56 de Pol Lozano que devolvía la esperanza a los pericos. Aunque eso sí, no duró mucho tiempo.

En el 41 de la segunda parte llegó Lamine Yamal apuntando otro tanto que desató la locura en el Camp Nou: "¡Lamine, Lamine, Lamine Maravillamal! Al 41 de la segunda parte, para tranquilizar al barcelonismo, para seguir engrandeciendo su leyenda (...) Lamine supera a Dimitrovic, y a pura quemarropa marca el tercero y dispara la euforia del campeón".

El cuarto del Barça lo marcó un Marcus Rashford que puso el broche de oro a la fiesta culé: "¡Enloquece la grada! ¡Ahora sí, fiesta azulgrana en el Camp Nou!".