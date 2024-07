Una pintada llama 'traidores' a Merino y Oyarzabal en el pueblo de su madre en Bizkaia

La selecci√≥n espa√Īola se proclam√≥ campeona de la Eurocopa de Alemania 2024, venciendo la noche del pasado domingo a Inglaterra en la final por 2-1. De esta manera, Espa√Īa consigue su cuarta Eurocopa, convirti√©ndose en la selecci√≥n que m√°s tiene, superando a Alemania, con la que estaba empatada a tres t√≠tulos.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente consigue una Eurocopa histórica tras derrotar a tres campeones del mundo y ganar 7 partidos consecutivos. Inglaterra, por su parte, pierde su segunda final consecutiva de este torneo y Southgate se convierte en el primer entrenador de la historia en perder dos finales de la Eurocopa seguidas.

Aparecen pintadas contra Oyarzabal y Merino en Elorrio

Mikel Merino, h√©roe de Espa√Īa en los cuartos de final de la presente Eurocopa ante Alemania, y Mikel Oyarzabal, h√©roe de la final con su tanto decisivo ante Inglaterra, han sido v√≠ctimas de un acto de vandalismo en las escalinatas de la iglesia de Elorrio. All√≠ ha aparecido una pintada en la que se lee "Merino y Oyarzabal traidores", junto a una esv√°stica. Adem√°s, han colocado una pancarta en euskera contra los "asimilados de la selecci√≥n espa√Īola", a favor de la selecci√≥n vasca, y con una bandera de Espa√Īa tachada.

El acto no quedar√° impune

El vicesecretario general del PP del País Vasco y exconcejal de Elorrio, Carlos García, ha interpuesto una denuncia en la Policía Municipal de esta localidad vizcaína por un delito de odio "contra los miserables autores de estas pintadas y pancartas".

Adem√°s, tras conocer los hechos, la delegada del Gobierno en el Pa√≠s Vasco, Marisol Garmendia, ha escrito en "X": "Pintadas contra Oyarzabal y Merino y arrancarle una bandera a una chica en San Sebasti√°n son hechos aislados de intolerantes que se resisten a aceptar la realidad vasca, una sociedad plural y diversa que con normalidad y sin prejuicios disfrut√≥ el triunfo de la selecci√≥n espa√Īola".

También la Fundación Buesa ha condenado estos hechos: "Las pintadas e insultos de los intolerantes vuelven a nuestras calles. Mostramos nuestra solidaridad con Merino y Oyarzabal. La defensa del pluralismo es indispensable ante una sociedad vasca diversa y plural".

Oyarzabal orgulloso de su papel en la selección

En las declaraciones post partido, Mikel Oyarzabal explic√≥ que estaba feliz por su gol tras los momentos dif√≠ciles que ha pasado. "he hecho mi trabajo y lo que me tocaba en cada momento. He tenido la suerte de dar la victoria y, cuando pasas por hechos jodidos, estar aqu√≠ lo valoras mucho. Y si tienes la suerte de ayudar es lo m√°ximo", dijo el futbolista espa√Īol.