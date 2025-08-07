Estos son los nominados al Balón de Oro 2025

El próximo 22 de septiembre, París volverá a vestirse de gala. El Teatro Châtelet acogerá una nueva edición de los premios Balón de Oro, donde se decidirá quiénes han sido los nombres propios del fútbol mundial esta temporada. En la lista de candidatos, figuras consagradas, jóvenes promesas y una carrera vibrante por el título más prestigioso a nivel individual.

El duelo estelar: juventud contra experiencia

La lucha por el trono del fútbol mundial tiene en esta edición dos rostros claros, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé. El primero ha brillado en su irrupción con el FC Barcelona, conquistando la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Además, fue clave en la semifinal de Champions y la final de la Nations League.

Por su parte, Dembélé lideró a un PSG imbatible que levantó la Champions, la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa Francesa. Fue elegido Mejor Jugador de la final de la Champions, donde los parisinos derrotaron al Inter.

Presencia española con sabor a juventud

Entre los 30 finalistas hay tres españoles, Lamine Yamal, Pedri y Fabián Ruiz. Todos ellos firmaron una temporada destacada, aunque es el joven extremo del Barça quien genera más expectativas: "La opción de Lamine es la que más visos tiene de poder pelear por los puestos altos". La ausencia de Rodri, vigente Balón de Oro, se debe a una grave lesión que truncó su campaña.

Mbappé, Vitinha y el músculo francés

Francia está bien representada. Además de Dembélé, aparecen Mbappé, Bota de Oro en su primer año en el Real Madrid, y Vitinha, arquitecto del centro del campo del PSG. Michael Olise y Desiré Doué completan la nómina gala.

Finalistas al Balón de Oro masculino:

Lamine Yamal, Pedri, Fabián Ruiz, Cole Palmer, Harry Kane, Declan Rice, Jude Bellingham, Lautaro Martínez, Alexis MacAllister, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Desiré Doué, Kylian Mbappé, Virgil Van Dijk, Denzel Dumfries, Vinicius, Raphinha, Florian Wirtz, Serhou Guirassy, Mohamed Salah, Erling Haaland, Scott McTominay, Gianluigi Donnarumma, Robert Lewandowski, Khvicha Kvaratskhelia, Viktor Gyökeres.

Premio a mejor club masculino: dominio francés

El PSG parte como favorito a mejor club tras un curso histórico. Le siguen el FC Barcelona, Liverpool, Chelsea y Botafogo, este último por su gesta en la Copa Libertadores y su papel en el Mundial de Clubes.

El Barcelona como protagonista en el Balón de Oro femenino

La pugna por el galardón femenino tiene también aroma español. Hasta seis jugadoras nacionales están entre las 30 finalistas: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Esther González y Claudia Pina. El Barça Femení está nominado a mejor club del año, pero su principal rival será el Arsenal, reciente campeón de la Champions.

Finalistas al Balón de Oro femenino

Lucy Bronze, Barbra Banda, Aitana Bonmatí, Sandy Baltimore, Mariona Caldentey, Klara Bühl, Sofia Cantore, Steph Catley, Melchie Dumornay, Temwa Chawinga, Emily Fox, Cristina Girelli, Esther González, Caroline Graham, Patri Guijarro, Amanda Gutierres, Hannah Hampton, Pernille Harder, Lindsey Heaps, Chloe Kelly, Marta, Frida Leonhardsen Maanum, Ewa Pajor, Clara Mateo, Alessia Russo, Claudia Pina, Alexia Putellas, Johanna Rytting Kaneryd, Caroline Weir, Leah Williamson.

Finalistas al mejor club femenino

Arsenal WFC, FC Barcelona Femení, Chelsea FCW, OL Lyoness, Orlando Pride.