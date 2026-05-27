Este es el dineral que se llevará el Rayo Vallecano si se proclama campeón de la Conference League

El Rayo Vallecano está a un paso de hacer historia. El equipo de Íñigo Pérez disputará este miércoles a partir de las 21:00 horas la final de la UEFA Conference League ante el Crystal Palace. Será la primera final europea de los franjirrojos, que llegan a Leizpig con la ilusión de poner al club en lo más alto.

Sin embargo, no solo estará en juego el título. Y es que el ganador de la competición se embolsa un dinero extra que se añade a la bolsa conseguida hasta la fecha. En una de las mejores campañas del Rayo en su historia, los ingresos del club están siendo ampliamente superiores a los de un año normal.

Solo por clasificarse a la competición europea, el equipo español recibió una buena cantidad de dinero. No obstante, con el paso de las rondas el Rayo Vallecano ha recibido unos ingresos históricos.

¿Cuánto dinero ha ganado el Rayo Vallecano en la Conference League?

Tras alcanzar la final, el Rayo Vallecano ha recibido un total de 14,9 millones de euros. Este dineral se desglosa de la siguiente forma: 3,17 millones de euros por su participación en la fase liga, 1,6 millones por sus cuatro victorias en la competición y 133.000 euros por su empate en esa ronda.

Una vez clasificado, los vallecanos recibieron 400.000 euros por su clasificación a la siguiente fase, 4,93 millones por su pase como quinto de la tabla de 36 inicial, 800.000 euros por disputar los octavos, 1,3 millones por jugar los cuartos, 2,5 por la semifinal y 4 millones por alcanzar la final de este miércoles.

¿Cuál es el premio por ganar la final de la Conference League?

A estos 14,9 millones de euros, el Rayo Vallecano podría ingresar otros tres millones más en caso de vencer esta noche al Crystal Palace y proclamarse campeón. Además, a este dinero se añadirá el de los mercados televisivos de Europa y mundiales combinado con los coeficientes de clubes, por lo que el club podría superar los 20 millones de euros.