Este Barça también domina en Europa: "Ahora mismo es el mejor equipo del mundo a mucha distancia del segundo"

El FC Barcelona ha conseguido este martes su segunda victoria en Champions de la temporada y sigue contando todos los partidos de la temporada por victorias. "Ahora mismo es el mejor equipo del mundo a mucha distancia del segundo", explicaba David Bernabéu en Radioestadio Noche tras el encuentro ante el Galatasaray.

El equipo culé sufrió durante la primera parte en Turquía y llegó a ir por debajo en el marcador, pero una gran actuación de Lamine Yamal en la segunda parte lideró la remontada culé para terminar ganando 1-4.

"Ha sido de los mejores ratos que he visto a Lamine Yamal en su carrera (…) Ha estado sublime, parecía Messi, ha estado increíble", decía el 'Pitu' Abelardo sobre el joven futbolista culé.

Y es que los de Hansi Flick han goleado a Feyenoord (5-1) y Galatasaray (1-4) en los dos primeros partidos de Champions y son líderes de esta fase de Liga a espera de lo que ocurra en la jornada de este miércoles.

"Flick ha conseguido mejorar a todos los futbolistas una barbaridad, el equipo tácticamente es muy bueno y ha unido al vestuario (…) Es tan difícil tener a todos contentos... El entrenador para mí es la clave de este equipo (…) Ahora vienen los partidos complicados, veremos a ver el nivel", sentenciaba Abelardo.