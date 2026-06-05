Estas son todas las promesas de Florentino Pérez y Enrique Riquelme para ganar las elecciones

El domingo 7 de junio, los socios del Real Madrid decidirán el futuro del club. Florentino Pérez y Enrique Riquelme se postulan a la presidencia del conjunto blanco tras una temporada donde los resultados no han sido los esperados. En menos de dos semanas, ambos han presentado sus campañas, con diversos movimientos e ideas que planean poner en marcha de salir elegidos.

Se trata de un momento inédito, puesto que las últimas elecciones se produjeron en 2004. 22 años después, el actual presidente afrontará unas nuevas elecciones donde serán los socios los que tendrán que decidir si sigue en el cargo o, por el contrario, un nuevo sucesor se hace con el mandato.

Sea como fuere, los dos candidatos han ofrecido sus propuestas para ganar votos. Fichajes, movimientos deportivos, nuevas instalaciones y tecnología son algunas de las medidas planteadas por Florentino y Riquelme, a la espera de saber qué camino tomará el Real Madrid a partir de este domingo.

Las promesas de Florentino Pérez

Para seguir al mando del Real Madrid, Florentino Pérez ha realizado una serie de promesas en forma de fichajes de cara a este verano. El club no pasa por su mejor momento deportivo y uno de los incentivos ha sido poner sobre la mesa varios nombres de jugadores que llegarán al Real Madrid para reforzar la plantilla y aspirar a cosas grandes en la siguiente campaña.

El primero de los cambios se produciría en el entrenador. Álvaro Arbeloa dejaría de ser técnico del conjunto blanco y llegaría José Mourinho. Así lo ha anunciado esta semana a través de su cuenta de X.

Respecto a lo que tiene que ver con nuevos jugadores, el actual presidente se ha comprometido a traer tres grandes nombres. Dos de ellos ya se han hecho oficiales: Dumfries, lateral de Inter de Milán, que cuenta con una cláusula de 20 millones, y Konaté, central del Liverpool que acaba contrato este verano y, por tanto, llegaría gratis.

Sin embargo, la gran bomba la dio este jueves en el programa de Iker Jiménez, 'Horizonte', donde ha prometido realizar "la mayor oferta de la historia del Real Madrid" por un futbolista que, según ha explicado, es centrocampista o delantero y no juega en la Premier League. Suenan figuras como Vitinha o Joao Neves, dos jugadores capitales para el PSG de Luis Enrique, y Michael Olise, extremo del Bayern de Múnich. A pesar de descartar a este último, parece que las intenciones de Florentino son hacerse con sus servicios para los próximos años.

Más allá de lo deportivo, otra de las propuestas más destacadas es la de regalar una camiseta única a todos los socios al principio de cada temporada. Además, quiere profundizar en la transformación digital del club mejorando la relación con los aficionados madridistas repartidos por todo el mundo y desarrollando nuevas herramientas de interacción directa con socios y seguidores a través de gafas de realidad virtual.

Las promesas de Enrique Riquelme

Por otro lado, el candidato a la presidencia, Enrique Riquelme, ha mostrado una campaña con multitud de novedades en todos los ámbitos. A través de una transformación completa y profunda, el empresario quiere atraer el interés del socio poniéndolo en primer lugar.

No obstante, las propuestas que más llaman la atención tienen que ver con lo deportivo. A diferencia de Florentino, Riquelme ha expuesto una lista de nombres que pasarían a formar parte del Real Madrid, al tiempo que ha dejado caer otros. En el ámbito de la dirección del club, el candidato lo tiene claro: Raúl González sería director deportivo del Real Madrid y Fernando Hierro director deportivo de 'La Fábrica', la cantera.

Casillas y del Bosque también pasarían a formar parte del Real Madrid, sin un puesto concreto por el momento. Y en cuanto a fichajes, Riquelme ha querido atraer a los aficionados con tres grandes figuras: Rodri y Haaland, ambos jugadores del Manchester City, y un entrenador de gran calado.

Y como colofón final, el empresario ha asegurado que, de no cumplir con los fichajes,abonará el 100% de la cuota de todos los socios. Asimismo, los propios socios solo tendrán que pagar el 50% del abono hasta que el Madrid vuelva a ganar una Champions.

En cuanto a todo lo que tiene que ver con lo institucional, Riquelme presentó su candidatura con una propuesta rompedora: la ciudad del socio. Se trata de un proyecto deportivo que contaría con 70 hectáreas en las que habría 84 instalaciones deportivas, entre ellas un pabellón de baloncesto con una capacidad de 15.000 personas, un auditorio, un gimnasio, un centro acuático, un ágora madridista, pistas de tenis, pádel, fútbol y baloncesto y un hotel premium.

Con ambas campañas presentadas, será el turno de los socios para decidir el devenir del club para los próximos cuatro años. Las propuestas están sobre la mesa y será el próximo 7 de junio cuando los aficionados conocerán lo que le depara al club.