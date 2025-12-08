El Espanyol se coloca quinto tras superar al Rayo

El margen de error del Rayo era mínimo y su capacidad de reacción apenas existió. El equipo madrileño despertó cuando Dolan vio la segunda tarjeta en el minuto 87, pero no lo suficiente para romper el dominio del equipo local, que sigue intratable en casa y se sitúa quinto en la clasificación. El Espanyol arrancó fuerte, amenazando a Batalla con acercamientos de Pere Milla y Dolan y un remate de Calero desde el área pequeña que se fue desviado. Tras la ofensiva en los primeros compases, el Rayo reaccionó a lo grande y un latigazo de Unai López en el minuto 18 puso bajo los focos finalmente al portero Dmitrovic.

El tono del duelo era distinto. El Rayo tenía el balón y los blanquiazules habían perdido la pólvora inicial. Los principales avisos eran del equipo visitante, aunque sin concretar la ventaja. El guion cambió en el minuto 37 tras una caída de Dolan en el área en una acción con Pep Chavarría. El árbitro, asistido por el VAR, lo consideró merecedor de pena máxima, pese a las protestas del Rayo, y Roberto Fernández marcó el 1-0 con un derechazo que engañó a Batalla. Mendy, en el tramo final del primer tiempo, vio una tarjeta amarilla al cortar una carrera de Dolan, que se iba solo contra el portero.

En la reanudación, el Espanyol no salió a especular y empujó a su campo al Rayo Vallecano. Los periquitos buscaban rematar el duelo. Finalmente, el partido no se rompió por sus acercamientos, sino por la segunda amarilla que vio Unai López en el minuto 64 tras una entrada sobre Urko. El Rayo Vallecano estaba con un menos. Las malas noticias pudieron seguir para el cuadro madrileño por un posible penalti por mano de Mendy que finalmente quedó en nada tras consultar con el VAR. Los pupilos de Manolo González, conscientes de su ventaja, mantenían las revoluciones altas.

Batalla atajó un disparo de Dolan, uno de los más activos en ataque del Espanyol. El Rayo no aparecía en el área contraria y el equipo local no daba pasos atrás, aunque con cabeza. Los blanquiazules lo tenían todo de cara y se demostró con un gol, anulado por fuera de juego, de Kike García en el minuto 82. El dominio era del Espanyol por completo, aunque la segunda amarilla a Dolan, en el minuto 87, añadió algo de incertidumbre para los siete de tiempo añadido. El Rayo apretó los dientes en el desenlace, pero el Espanyol no cedió los tres puntos y se coloca quinto en la clasificación.