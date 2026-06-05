Enrique Riquelme elige a Klopp como entrenador para el Real Madrid: "Raúl le trasladará nuestro proyecto deportivo"

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, ha anunciado este viernes a Jürgen Klopp como entrenador elegido para liderar al Real Madrid en caso de salir elegido este domingo en las elecciones. El empresario ha explicado que Raúl González, como director deportivo del club, se pondrá en contacto con el técnico alemán para ofrecerle liderar el nuevo proyecto deportivo de la entidad.

A través de un comunicado oficial, Riquelme ha detallado que la elección del futuro entrenador corresponde al área deportiva encabezada por Raúl, a quien definió como el responsable de diseñar el proyecto que debe marcar "la próxima década" del club.

Según Riquelme, el exdelantero madridista le ha trasladado desde su incorporación "un único nombre" para ocupar el banquillo: el de Jürgen Klopp, al que ha calificado como "uno de los mejores entrenadores de nuestro tiempo".

Los elogios a Klopp

Ante la imponente carrera del alemán, el candidato a la presidencia ha destacado su trayectoria al frente del Liverpool y del Borussia Dortmund y su capacidad para construir equipos con "identidad, liderazgo y una cultura ganadora". A pesar de ser el gran favorito para ocupar el puesto, Riquelme ha apuntado que se trata de una operación complicada ya que Klopp manifestó públicamente en los últimos meses su intención de no regresar a los banquillos a corto plazo, rechazando diversas propuestas. No obstante, confía en que la propuesta del Real Madrid sea diferente.

Tal y como ha asegurado, si recibe el respaldo de los socios en las urnas, el próximo lunes 8 de junio Raúl González se pondrá en contacto con el entrenador alemán para presentarle personalmente el proyecto deportivo de la candidatura: "Como próximo presidente del Real Madrid, mi compromiso es claro: rodearme de los mejores, escuchar a quienes más saben y tomar siempre las decisiones pensando exclusivamente en el interés del club y de sus socios", ha señalado.

"Con humildad, con serenidad y con una enorme ilusión por el futuro, estamos preparados para devolver al Real Madrid todo aquello que le ha hecho eterno: la ambición de ganar, la cultura del esfuerzo y la convicción de que no existe ningún reto imposible para este escudo", ha concluido.

Klopp se suma a Haaland y Rodri

Además del fichaje de Klopp como entrenador del Real Madrid, el candidato a la presidencia se ha comprometido a traer a dos grandes figuras para la plantilla: Erling Haaland y Rodri Hernández. Ambos futbolistas, pertenecientes al Manchester City, son los objetivos de Enrique Riquelme para ganarse la confianza de los socios.

Además, uno de los grandes incentivos ofrecidos por el candidato es que, en caso de no cumplir con sus fichajes, deberá abonar el 100% de la cuota de los socios. Una medida que se suma a la ya presentada donde los socios abonarán solo el 50% de la cuota hasta que el Real Madrid vuelva a ganar la Champions.