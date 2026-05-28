El emotivo tifo de la afición del Rayo tras la derrota en la final: "No conocí mayor victoria, que contigo en una derrota"

El Rayo Vallecano cayó derrotado en la final de la Conference League ante el Crystal Palace (1-0) tras completar un camino hasta la final inmejorable. Los de Íñigo Pérez no pudieron con los ingleses en un partido muy igualado que acabó decantándose a favor del equipo de Oliver Glasner.

Los más de 10.000 aficionados desplazados hasta Leipzig no pararon de alentar a su equipo hasta el último segundo. Y es que se podía ver en los rostros de los jugadores y de los propios aficionados la importancia del encuentro. En la primera final europea del club, los futbolistas se mostraron visiblemente emocionados antes del pitido inicial.

Jugadores como Alemao o Isi, conscientes de la magnitud del encuentro, vivieron de manera especial los instantes previos al comienzo del partido, mientras sonaba el himno de la Conference League.

El tifo de la afición del Rayo tras la derrota

Tras concluir el encuentro, lejos de abandonar el estadio, los desplazados hasta Alemania se quedaron en el campo apoyando a sus jugadores. A pesar de la decepción, la afición franjirroja sacó una pancarta muy emotiva donde se mostraba el orgullo del barrio a los futbolistas.

En ella se reflejaba lo siguiente: "No conocí mayor victoria, que contigo en una derrota". Una pancarta que ha dejado una imagen de unión entre jugadores y afición.

Íñigo Pérez agradece el apoyo

Tras el regreso a Madrid este jueves de la expedición, el entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, ha agradecido este jueves las muestras de cariño "inmerecidas" de la afición a su llegada, junto al resto del equipo, al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

El técnico navarro fue el más aclamado de la expedición rayista a su regreso a Madrid, donde decenas de aficionados aguardaban su regreso en la Terminal 2. Entre aplausos y algún grito de ánimo pidiendo que se quedase en el Rayo, apreció el cariño mostrado por los seguidores, aunque guardó silencio cuando fue cuestionado por su futuro a partir de la próxima temporada.

"Simplemente es gratitud. Creo que es inmerecido el cariño, es exagerado. Sólo se puede agradecer cuando pase esto", ha declarado a su llegada.