Edu Pidal carga contra los cánticos racistas del España-Egipto: "Vergüenza absoluta"

"Es un día para sentir vergüenza absoluta de lo que ha ocurrido". Así de tajante se ha mostrado Edu Pidal, director de Radioestadio Noche, ante la pitada al himno nacional egipcio y los cánticos racistas que se han escuchado durante el partido disputado entre España y Egipto en el RCD Stadium.

"Hay que sentir vergüenza, tomar nota e intentar erradicar comportamientos como los de esta noche. Han pitado el himno de Egipto, se han escuchado cánticos de muchos aficionados coreando 'musulmán el que no bote'...". Edu Pidal asegura que el partido "se tendría que haber parado", que España debería haber dado ejemplo y que esto no puede volver a ocurrir.

Porque sí, lo sucedido este martes en Cornellá no ha pasado desapercibido ni para la comunidad musulmana ni para el mundo del deporte. "Ahora tiene que salir el presidente a dar explicaciones para no empeorar la imagen del país organizador del Mundial (...) Ya se lo han preguntado en canutazos". Sea como fuere, lo ocurrido esta noche no ayuda.

"Es lamentable, bochornoso; nos tendría que dar vergüenza ajena. Es islamofobia, como mínimo", insiste. "Como país damos una imagen que da mucha pena, pero al final todo esto se diluye porque vivimos en una sociedad tan crispada que en un estadio como el de hoy tenemos que escuchar esto".

Lavado de cara

Ya se ha pronunciado Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quien, además de condenar los comportamientos, ha dicho que se trata de "situaciones puntuales y aisladas". El dirigente ha recordado que las acciones fueron "condenadas en los videomarcadores" y que se pidió por megafonía del estadio "que no volvieran a repetirse".

También se ha pronunciado al respecto el entrenador nacional Luis de la Fuente, quien ha expresado su "total y absoluta repulsa ante cualquier actitud racista, xenófoba y de falta de respeto".